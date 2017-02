O casa in stil nordic, la malul Marii Megre

Situata in zona falezei din Eforie Nord, departe de agitatia plajei si privind direct catre mare, Kuma Nordic House este atat o oaza de relaxare, cu o priveliste ce iti taie respiratia, cat si un spatiu de lucru plin de inspiratie, conceput pentru activitati de team-building.

Kuma, o companie daneza, care se ocupa cu productie de concepte pentru bai si bucatarii, dorea sa aduca pe malul Marii Negre un strop din tara lor de origine, recreind pentru oaspetii si angajatii companiei atmosfera generala a interioarelor scandinave. Aranjarea functionala flexibila, designul pieselor de mobilier, materialele folosite si cromatica diferentiata a tuturor spatiilor, inspira un aer proaspat, dinamic si luminos.

Casa este impartita in patru zone functionale. Nivelul intrarii, parterul, este dominat de livingul generos, care ofera o relatie spectaculoasa cu Marea Neagra. Desi, instinctiv, atentia este focalizata spre deschiderea panoramica, interiorul reuseste sa creeze o atmosfera aparte prin pozitionarea oglinzilor pe cele doua laturi scurte ale spatiului, creind astfel o impresie de continuitate, ca o reinterpretare prin mijloace arhitecturale a senzatiei de infinit al peisajului maritim. Livingul este impartit in mai multe zone functionale, dar imaginea este unitara, cu o cromatica bazata pe nuante de alb si albastru, cu accente de alama, definind astfel o atmosfera eleganta si relaxanta in acelasi timp.

Demisolul este adresat activitatilor comune de team-building. Spatiul din Creative Lab, care se izoleaza fata de mediul inconjurator, este impartit in doua zone distincte, care pot functiona independent sau impreuna. Delimitarea usoara prin draperii albe si albastre, formeaza doua capsule de lucru, una complet alba, un adevarat laborator de distilare a ideilor, iar cealalta ludica si colorata, plina de inspiratie pentru formularea conceptelor creative.

Dormitoarele de oaspeti, amplasate la etaj, privesc spre mare sau spre gradina casei. Sunt spatii intime, tratate diferit, dupa modelul camerelor de boutique hoteluri, dar mentinand liniile simple ale interioarelor nordice. De la acest nivel se poate ajunge pe terasa ce acopera intreaga casa, un adevarat punct de observatie si meditatie.

In amenajarea bailor si bucatariilor s-au folosit conceptele KUMA, caracterizate prin linii minimaliste in culori de alb si negru specifice designului nordic. In spatiile de locuit produsele au fost folosite la realizarea blaturilor de compozit care se fixeaza deasupra mastilor de calorifer.

Piesele de mobilier au fost furnizate de Intro, The Home, Maison Deco, Bo Concept si Ikea, toate avand un design simplu, minimalist, tipic pentru interioarele scandinave. Elementele definitorii ale amenajarii sunt biblioteca din living si grilele ce mascheaza caloriferele, realizate de Comprodserv Eurama, confectionate din metal vopsit auriu, oferind astfel accente volumetrice si de textura, complementare liniaritatii cromatice alb-gri cu linii precise. Mobilierul personalizat a fost realizat de Linia Furniture, deservind functional toate spatiile si oferind o unitate pentru intreaga amenajare.

Corpurile de ilumnat de la Eclectico Studio si Ioooi intregesc imaginea spatiilor si contribuie la atmosfera eclectica nordica alaturi de perdelele de la Karo.

Piesele vintage si mobilierul nou de design formeaza un ansamblu armonios unitar, mai ales in contextul utilizarii pardoselii deschise la culoare, o reinterpretare moderna a clasicei dusumele din interioarele nordice.

Citeste si:

O casa inteligenta

Text: ARH. Bogdan Ciocodeica, ARH. Diana Rosu, www.rosu-ciocodeica.com.

Foto: Andrei Margulescu.