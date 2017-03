Negrese fara gluten

Ingredientele de care ai nevoie pentru 24 de portii:

1 cana de nuci (optional)

½ ciocolata neagra

6 linguri de unt nesarat

1/2 cana de faina fara gluten

1/2 lingurita praf de copt

1/2 lingurita sare

4 oua mari

1 cana zahar

2 lingurite esenta de vanilie

Mod de preparare:

1. Preincalzeste cuptorul la 180C si pregateste doua tavi acoperite cu hartie de copt.

2. Lasa putina distanta la marginile tavilor.

3. Prajeste nucile, 8-10 minute, amestecand din cand in cand, pana prind o culoare aurie, lasati-le sa se raceasca si taiati-le in bucatele mici.

4. Intr-un alt vas, taiati marunt o tableta de ciocolata si topiti-o impreuna cu untul, la foc mic, deasupra unui bol plin cu apa. Amestecati pana cand untul si ciocolata se topesc iar compozitia este moale si lasati-o la racit.

5. Intr-un bol mic puneti faina, praful de copt si sarea.

6. Folositi un mixer pentru a bate ouale, impreuna cu zaharul si esenta de vanilie, timp de 6-8 minute pana cand obtineti un amestec pufos.

7. Reduceti viteza mixerului si adaugati ingredientele lasate la racit in prealabil, plus ciocolata.

8. Taiati ciocolata ramasa si adaugati cateva dintre nucile prajite cu ajutorul unei linguri de lemn.

9. Asezati aluatul in tavile de copt si presarati nucile ramase.

10. Lasati negresa la copt 30-35 de minute, pana cand arata crocanta si are o culoare luminoasa.

11. Se lasa la racit inainte de a fi taiata.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Shutterstock