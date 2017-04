Poti face 9 negrese cu avocado cu aceste ingrediente, cu foarte putin zahar, fara faina si cu foarte putine grasimi:

Ingrediente pentru negrese cu avocado

1 Avocado mare, copt (cam 200 de grame/mai putin de jumatate zdrobit)

2 Oua

2 Lingurite esenta de vanilie

1 Lingura de apa

100 gr. Ciocolata neagra

85 gr. pudra de cacao

1/4 cani Zahar

1/2 Lingurita praf de copt

Putina sare

Mod de preparare:

-Preincalzeste cuptorul la 180C

-Unge cu ulei o tava de prajituri

-Intr-un recipient separat, amesteca avocado cu esenta de vanilie, ouale si apa, pana cand obtii o compozitie moale.

-Topeste ciocolata si pune-o peste compozitia de avocado.

-Adauga cacao, zaharul si praful de copt si sarea, amestecand pana ce toate ingredientele se imbina.

-Daca observi ca amestecul este prea tare poti adauga inca o lingura de apa.

-Toarna compozitia preparata in prealabil, in tava de copt, asigurandu-te ca umpli tava pana la margini.

-Las-o la copt pentru 20-25 de minute sau pana cand consideri ca este gata.

-Dupa ce ai scos-o de la cuptor, las-o la racit, de preferat in frigider

Se taie si se serveste rece. Aceste negrese pot rezista in frigider cateva zile ba chiar sunt mult mai bune daca le servesti de pe o zi pe alta.

