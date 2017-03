Ingrediente pentru mousse de ciocolata in trei culori:

2 plicuri de gelatina (4 grame)

100 g de ciocolata cu lapte

100 g de ciocolata alba

125 g de ciocolata neagra

2 x 70 g frisca (pentru doua tipuri de mousse)

4 albusuri de ou

70 g frisca

100 g unt

Mod de preparare:

1. Prepara pe rand cele trei tipuri de mousse, incepand cu cea cu ciocolata neagra.

2. Rupe ciocolata in bucati mici si fa acelasi lucru cu untul. Pune-le intr-un vas si topeste-le la bain marie, amestecand constant. Adauga 2 albusuri batute si amesteca din nou. Pune crema obtinuta in pahare si las-o la racit cel putin jumatate de ora.

3. Prepara apoi ciocolata cu lapte, amestecand ciocolata topita la aburi cu frisca, gelatina si albusul batut incorporat. Pune peste ciocolata neagra (ai grija ca aceasta sa fi stat suficient la frigider) si lasa din nou cel putin 30 de minute la frigider.

4. Pentru crema de ciocolata alba, topeste din nou bucatele de ciocolata, amesteca cu gelatina, frisca si albusul de ou batut si pune compozitia peste primelele doua straturi. lasa din nou la frigider si serveste-o peste cel putin 2 ore. Daca vrei sa adaugi un plus de aroma, pune si cateva fructe in fiecare vas.

Foto: Shutterstock