Dolce & Gabbana lanseaza o linie de aparatura pentru bucatarie

Dolce&Gabbana colaboreaza cu SMEG, o cunoscuta companie italiana, si lanseaza o colectie de aparatura pentru bucatarie, fiecare piesa fiind decorata pentru a ilustra folclorul sicilian si trebuie sa recunoastem ca arata foarte chic.

Colectia Sicily Is My Love va fi lansata in luna octombrie si va fi disponibila si pe site-ul Dolce&Gabbana.

Nu este prima colaborare de acest gen a casei Dolce & Gabbana. Anul trecut a lansat o serie de 100 de frigidere pictate manual pentru targul Salone Del Mobile din Milano, fiecare costand mai mult de 34.000 de dolari.

Foto: PR