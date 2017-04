Uita de siropul de artar pentru aceste clatite suedeze si alege gemul preferat de fructe.

Ingrediente pentru clatite suedeze:

1 1/4 cana faina

1 varf de sare

1 3/4 sare

1 3/4 cana lapte

6 linguri unt topit

3 oua, batute usor

1 lingurita extract pur de vanilie

2 cana gem de zmeura (sau orice alt gem)

zahar pudra, pentru ornat

zmeura, pentru ornat

Mod de preparare:

1. Intr-un vas mare, amesteca faina cu sarea si intr-un alt vas mediu, amesteca laptele cu untul topit, ouale si vanilia.

2. Pune ingredientele lichide peste faina si amesteca pana aluatul este omogen.

3. Incalzeste o tigaie medie si tapeteaza cu putin ulei. Las-o la foc mediu.

4. Pune aproximativ 1/2 cana in tigaie si intinde pana cand obtii un strat subtire, egal. Lasa in tigaie pana cand are o culoare aurie, aproximativ 1-2 minute si intoarce clatita.

5. Fa la fel cu restul compozitiei ramase.

6. Pentru servire, pune doua lingurite de gen pe fiecare clatita. Fie rulezi clatitele, fie asezi mai multe una peste alta (la fel ca in cazul clatitelor americane). Orneaza cu zahar pudra si zmeura sau alte fructe.

