Casele container. Tu ai locui intr-una?

In lume exista undeva la unsprezece milioane de containere maritime abandonate, iar in America sunt docuri cu astfel de containere de marimea unui cartier bucurestean. Construite dintr-un otel foarte gros, proiectate sa sustina greutatea a 11 unitati puse una peste alta si sa reziste la mii de mile maritime, intr-un mediu total neprietenos (afara, in umezeala si salinitate), containerele maritime abandonate ajung in diverse porturi ale lumii cu marfa, dupa care nu mai pleaca nicaieri. Cu ceva timp in urma, date fiind calitatile enumerate mai sus, unii arhitecti s-au gandit sa foloseasca aceste carcase abandonate pentru a construi locuinte moderne din ele. Conceptul a venit la pachet cu notiuni la moda astazi: modularitate, eco-friendly, lipsa fundatiei.

Poti alatura doua astfel de containere si obtine o locuinta limitata ca spatiu, dar relativ ieftina, sau te poti aventura la constructii flamboaiante care presupun suprapunerea in infinit de multe feluri a acestor containere si obtinerea unui spatiu foarte ofertant de viata. Nu mai putin de 16 milioane de familii au ales acest tip de locuire in intreaga lume.

In Romania, conceptul a poposit de putin timp pe piata imobiliara si momentan stim de existenta a doi producatori care propun astfel de constructii. Este vorba de Premier House (www.premierhouse.ro), care propune locuinte modulare fiabile la preturi mici (330 euro/mp cu toate finisajele necesare locuirii), si Izzi Design Box (www.izzidesign.ro), care vizeaza mai degraba conceptul de versatilitate si multifunctionalitate al acestor constructii.

Ce trebuie sa stii?

Intrucat constructiile de tip container nu au nevoie de fundatie, ci mai degraba de o platforma betonata pe care sa le amplasezi sau chiar si de un teren bine tasat, ele n-ar trebui sa necesite autorizatie de constructie. Cu toate astea, e bine sa te interesezi la primaria de care apartii si sa vezi cum se pozitioneaza ei in aceasta privinta. Legea spune ca atat ¨organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote¨, cat si “lucrarile de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan¨ necesita autorizatie de constructie. Le poti amplasa totusi aproape oriunde daca ai autorizatie de constructie, dar asta inseamna sa urmezi pasii de obtinere a acesteia, ca in cazul unei constructii clasice. Totusi, proiectul de arhitectura necesar obtinerii acestei autorizatii nu ar trebui sa te coste la fel de mult, avand in vedere complexitatea redusa a constructiei.

Sa zicem ca ai lamurit problema hartiilor. Intrebarea pe care ti-o pui, in mod firesc, este cat de spatioasa este o astfel de locuinta. Ei bine, modularitatea permite multe posibilitati de suprapunere si decupare, inclusiv sprijinirea unui acoperis pe doua astfel de containere, insa tot exista o limitare de spatiu, in interiorul containerului. Exista doua tipuri de containere, cele de 6 metri lungime si cele de 12 metri lungime. Primele ofera o suprafata de aproape 15 metri patrati, in timp ce celelalte dispun de 30 de metri patrati.

Din acestea trebuie sa scazi si stratul de material termoizolant, absolut necesar in cazul unei constructii de acest tip. Cat despre suprapunerea mai multor module, acest lucru este absolut posibil, insa in cazul in care vrei sa obtii forme mai ciudate (in cruce, in consola), trebuie sa stii ca va fi nevoie de niste structuri suplimentare de sustinere, intrucat punctele lor de rezistenta se afla in cele patru colturi.

Poti sa iti cumperi singur un container maritim de pe piata libera. Ar trebui sa stii insa ca, desi pretul lor ar trebui sa fie undeva la cateva sute de euro bucata, in realitate exista si aici samsari de containere, firme care le cumpara la prima mana ieftin si le vand la suprapret, cu preturi care pleaca de la 1.000 de euro pentru un container de 15 mp, la care se adauga si costurile de transport.

Sa zicem ca ai containerul, ai sau nu autorizatia de constructie, ce iti ramane de facut? Primul pas ar fi decuparea ferestrelor si a cailor de acces, precum si alegerea tipului de acoperis (cu sau fara). Urmeaza instalatiile electrice si sanitare, izolarea termica interioara, capitonarea pe exterior (optionala, desigur), compartimentarea si mobilarea. Toate astea n-ar trebui sa dureze mai mult de 30 de zile.

#imiplacelabirou

Constantin Alupoaei, creatorul din spatele Izzi Design Box, ma invita intr-o vizita la el la „birou“. E vorba de un birou construit intr-un astfel de container (cel de 15 mp), amplasat in curtea unei fabrici din Chitila. Dupa ce a urmarit timp de vreo doi ani de zile tipul acesta de constructii, Titi (cum ii spun apropiatii) s-a hotarat sa isi suflece manecile si sa testeze el insusi conceptul. A facut un proiect de birou multifunctional („modul multifunctional locativ sau comercial” e denumirea lui exacta) si a reusit sa atraga finantare din bugetul de stat, prin Programul pentru Intreprinzatori Debutanti (SRL-D). A avut la dispozitie o linie de credit de 20.000 euro, dar, dupa ce a cautat materiale OK la preturi cinstite, a reusit sa se incadreze in suma de 12.000 euro, lucru care i-a adus si marele premiu la concursul organizat de EurActiv Romania.

Titi imi prezinta cu mandrie „biroul“ lui. Desface canapeaua, muta biroul, ma urca pe un scaun sa vad stratul de termoizolatie, ma cheama in spate sa imi arate panourile fotovoltaice, pune mana pe mobilierul proiectat de el pentru a verifica stratul de praf. „Spatiul acesta a fost gandit sa fie magazin, birou si prototip pentru viitoarea afacere. In termeni de costuri, tot ce se vede aici e undeva la 13.500 – 14.000 de euro. Eu l-am facut independent energetic pentru a ma putea deplasa usor cu el. Am panouri fotovoltaice de 1.500 de wati, care asigura consumul a doua persoane zi de zi, timp de noua ore pe zi. Apa uzuala, de igiena poate fi adusa cu un bidon, stocata si prin picurare te poti spala pe maini. Grupul sanitar e practic o capsula chimica, in care e folosita reactia dintre doua substante. Pe deasupra, containerul e prevazut cu o instalatie de captare a apei pluviale pe care o depozitez si o folosesc pentru udat plantele. Pe interior am izolat cu vata bituminoasa. Nu arde, apropo de rezistenta la incendiu. Rezista la cutremure de peste 8 grade pe scara Richter, pentru ca in astfel de conditii extreme ele se comporta precum cutiile: se rostogolesc,“ imi enumera Titi cateva din avantajele unei astfel de constructii.

Proiectul lui de birou e acum gata si vizeaza in special publicul tanar creativ care se vede lucrand intr-un astfel de spatiu modern si multifunctional. Un modul din acesta, de 15 metri patrati, cu golul de geam decupat si prevazut cu termopan de calitate, cu izolatia termica interioara si instalatia electrica minima executate, compartimentarea interioara facuta, placarea cu rigips pe interior si placarea exterioara de tip lambriu costa 7.500 de euro. Insa pentru ca proiectul sau sa devina o afacere in care el sa livreze la cheie un astfel de spatiu intr-un timp foarte scurt (chiar si o saptamana), ce trebuie sa faca acum Titi e sa isi „mute“ biroul undeva mai in oras, pentru ca lumea sa il vada. Izzi, nu?!

Text: Alina Baisan