Orice persoana stie sa faca briose, insa daca te-ai plictisit de varianta clasica, simpla, alege sa adaugi si midgale.

Ingrediente pentru briose cu migdale:

Pentru aluat:

1 cana unt

1 1/3 cana zahar brun

6 oua

1 lingurita extract de cocos

1/2 lingurita extract de migdale

1 lingurita extract de vanilie

1/2 cana lapte de migdale

Pentru crema:

4 oua mari

1/4 cana zahar

1/4 cana amidon

1 varf lingurita sare

1 lingurita extract de vanilie

1 lingurita extract de migdale

1 lingurta unt sau ulei de cocos

1 1/2 cana lapte de midgale

Mod de preparare:

1. Intr-un vas mare topeste untul si adauga apoi zaharul brun si lasa deoparte la racit pentru 5-10 minute.

2. Adauga in compozitie ouale, cate unul. Adauga extractul de cocos, migdale si vanilie si laptele si amesteca.

3. Pune aluatul obtinut in formele pentru briose si lasa la cuptor la 180C pentru 15-18 minute. Lasa la racit si, apoi, cu ajutorul unei lingurite, fa o spatiu in mijlocul fiecarei briose in care vei pune crema.

4. Pentru a face crema, amesteca galbenusurile, zaharul, amidonul si sarea intr-un vas mediu. Adauga laptele de migdale si pune la fiert la foc mare, amestecand frecvent pana cand vei obtine o crema mai groasa (2-4 minute).

5. Pune amestecul obtinut la frigider pentru cel putin 3-4 ore.

6. La final, pune crema in briose si orneaza cu fulgi de cocos si de migdale.

Este recomandat sa prepari mai intai crema si, daca iti doresti poti orna si cu frisca.

