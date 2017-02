Briose cu lamaie si afine

Timp de pregatire: 25 de minute

Timp de coacere: 20 de minute

Numar de portii: 15

Acest tip de desert este preferatul tuturor. Incearca reteta de brioase cu afine si lamaie si ii vei multumi pe toti. In plus, poti servi briosele simple, fara crema in cazul in care nu ai foarte mult timp la dispozitie.

Ingrediente:

1 ¾ cana plus alte doua linguri faina

1 lingurita pudra de copt

½ lingurita praf de copt

½ lingurita sare

½ cana smantana

½ cana lapte

3 linguri suc de lamaie proaspat

¾ cana afine proaspete sau congelate

½ cana unt, nesarat, la temperatura camerei

¾ cana zahar granulat

½ lingurita extract de lamaie (optional)

1 ou mare, plus un galbenus, la temperatura camerei

2 linguri coaja de lamaie rasa

Pentru crema de branza

½ cana unt, nesarat, foarte moale

250 g crema de branza

4 cani zahar pudra

1 ½ linguri suc proaspat de lamaie

¼ lingurita extract de vanilie

¼ lingurita extract de lamaie

½ lingurita coaja de lamaie rasa

Pentru decorare:

1 lingurita coaja de lamaie rasa

½ cana afine proaspete

Mod de preparare:

1. Preincalzeste cuptorul la 180C si pregateste o tava pentru briose.

2. Intr-un vas mediu amesteca 1 ¾ cana faina, pudra si praful de copt, sarea si lasa deoparte.

3. Intr-un vas separat amesteca smanatana, laptele si 2 linguri de suc de lamaie, amesteca bine. Pune afinele intr-un vas mic si adauga restul sucul peste afine; pune restul de faina si acopera afinele.

4. Intr-un vas mare, folosind un mixer la viteza medie, amesteca untul pana cand are o textura moale si cremoasa. Adauga zaharul granulat si extractul de lamaie. Pune apoi si oul si galbenus, amestecand bine. Redu viteza si adauga ½ din amestecul de faina. Amesteca din nou si adauga si ½ din compozitia cu smantana. Folosind o spatula din cauciuc pune si afinele (cele date prin faina) si coaja de lamaie.

5. Pune o cantitate potrivita din aluat in tava pentru briose si lasa-le la cuptor pentru 16-20 de minute. Lasa briosele la racit timp de 5 minute in forma lor si apoi le poti pune pe un suport.

Pentru crema de branza:

1. Intr-un vas mediu amesteca untul si crema de branza cu ajutorul unui mixer, la viteza medie, pana cand obtii o consistenta moale si cremoasa. Foloseste apoi viteza medie si adauga treptat zaharul pudra si sucul de lamaie, amestecand pana crema este pufoasa (aproximativ 2 minute).

2. Pune extractul de vanilie si lamaie si coja rasa, iar apoi amesteca din nou. In cazul in care consistenta ti se pare prea groasa, adauga o lingurita de lapte. Crema ar trebui sa fie usor de intins, dar destul de tare incat sa isi pastreze forma.

3. Pune crema peste briosele racite cu ajutorul unei pungi de ornat si decoreaza cu coaja de lamaie si afine.

