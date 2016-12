10 trucuri inteligente pentru organizarea produselor cosmetice

Pe langa luptele pe care le purtam incercand sa ne facem genele mai curbate cu ajutorul ondulatorului de gene si incercand sa descoperim misterul contouring-ului, o mare cantitate de timp o petrecem cautandu-ne rujul preferat (desi era chiar langa tine acum o secunda). Exista ceva mai rau precum o vanitate dezorganizata?

Am pus laolalta zece trucuri inteligente astfel incat rutina ta zilnica sa fie imbunatatita si… in ordine!

1. Arunca produsele vechi

Acea mascara pe care ai achizitionat-o in 2012 si rujul deja uscat chiar nu merita sa ocupe un loc pretios in noua ta viata frumoasa si organizata. Fa-ti un bine si scapa de ele rapid!

2. Pune produsele preferate la vedere

Anumite rujuri si lacuri de unghii sunt prea frumoase ca sa nu fie in vazul tuturor. Rasfata-ti vederea si pune-ti produsele preferate intr-un vas transparent, borcan sau orice obiect de sticla.

3. Si ascunde tot ce nu e prea dragut

Desigur, acele sticlute vintage de parfum sunt atat de dragute, dar nu trebuie sa le tii la vedere daca nu ai cu adevarat nevoie de ele (inclusiv vechiul tau ondulator de gene). Pentru a tine aceste obiecte la discretie, alege o masa pentru dressing in dormitorul tau, ce contine si sertare ascunse. Inteligenta de a depozita in ascuns lucruri inseamna ca poti utiliza acele obiecte de infrumusetare dimineata fara a-ti umple si dezorganiza spatiul in graba ta de a ajunge cat mai repede la job.

4. Foloseste obiecte neconventionale

Ai prea multe parfumuri si simti ca deja ai dedicat un raft intreg numai lor? Opteaza pentru un suport de tort si profita de locul liber pe care ti-l confera, pe langa imaginea de-a dreptul “delicioasa”.

Citeste si:

Cele mai comune greseli de design interior

5. Fa-ti o agatatoare…GLAM

Chiar asa! Ia-ti patru suporturi tip vaza pentru tacamuri, niste franghie (de care vrei tu) si foarfeci. Gaseste centrul fiecarei bucati de franghie taiata. Lasa cativa centimetri in plus pentru a face un nod in jurul suportului de metal care va reprezenta punctul de sustinere. Lasand acei cativa cm de o parte si de cealalta a suportului, vei putea continua sa legi si celelalte suporturi folosind acelasi nod. Asigura-te ca atarna in mod egal (daca nu se intampla asta, tot ce trebuie sa faci este doar sa reglezi plasarea nodurilor inainte de a trece la urmatorul. In ceea ce priveste ultimul suport, fa un nod dublu pentru ca totul sa fie mult mai fix si indeparteaza excesul de franghie. Fie pensule de make up, placa de par sau obiectele tale uzuale, punandu-le in acest nou suport GLAM creat chiar de mainile tale nu iti va mai lua atat de mult timp sa le cauti.

6. Ai sertare goale in frigider?

Nicio problema, produsele cosmetice le pot umple! Daca ai la dispozitie un sertar de plastic cu doua compartimente, ei bine, iata ca tocmai i-ai descoperit o noua utilizare. Punandu-ti acolo diverse produse cosmetice, le vei putea vedea mai usor tipul si totul va deveni mult mai accesibil pentru tine avand totul la vedere.

7. Sertare dedicate produselor pentru ten, buze si ochi

Ne gandim uneori cum ar fi sa le avem pe toate una langa cealalta, dar nu intr-o gramada. Iata ca punandu-le intr-un mini-setar de plastic compartimentat in trei rafturi le vom putea deschide vazand cu exactitate produsele si utiliza cu o mai mare rapiditate fara sa ne miscam dintr-un loc in celalalt cautandu-le.

8. Farfurii si lumanari

Punand laolalta doua farfurii mai vechi si un suport de lumanari poti crea un accesoriu extrem de util ce te va ajuta sa iti pastrezi intr-un loc sigur produsele de machiaj si alte cosmetice.

9. Cutia de betisoare

Foloseste o cutie goala de betisoare pentru a-ti depozita lip-gloss-urile – vei avea parte de organizare, vizibilitate, dar si un decor chic.

10. Iar daca nimic nu mai functioneaza, adauga o masuta

Totul e pus la punct si totusi…nu ai suficient spatiu. O masuta inalta se va dovedi a fi o solutie chic care iti va pastra pretioasele cosmetice laolalta.

Foto: Imaxtree