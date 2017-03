CONCURS: Castiga unul dintre cele 10 fonduri de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Make-up

Fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Make-up te ajuta sa ai un chip fresh, impecabil, timp de 24 de ore.

Fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Make-up are o textura usoara, fara uleiuri, si isi pastreaza proprietatile timp de 24 de ore, indiferent ca te confrunti cu caldura, umiditate sau alti factori de mediu.

Astfel, poti sa arati la fel de fresh indiferent daca programul ti se prelungeste tarziu in noapte, de la birou la cina, de la cina la petrecere… sau chiar si pana dimineata urmatoare!

Formula performanta are proprietati hidratante si ingrijeste pielea, in plus, nu contine parfum si nu blocheaza porii. Un ten frumos este un ten sanatos, iar fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Make-up are SPF 10 si te va proteja de efectele nocive ale razelor solare.

Alege ce nuanta ti se potriveste. Intreaga paleta de nuante o gasesti AICI >>> https://goo.gl/xN6fmr

Participa la concurs si poti castiga unul dintre cele 10 fonduri de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place. Tot ce trebuie sa faci este sa raspunzi la intrebarea de mai jos.

Extras din regulament:

1. Concursul este valabil in perioada 20 – 26 martie 2017.

2. Nu se acorda contravaloarea premiilor.

3. Castigatorii vor fi alesi cu ajutorul Random Picker.

4. Castigatorii vor fi anuntati in cadrul acestui articol pe data de 29 martie 2017.

5. Pentru a intra in posesia premiilor castigatorii sunt rugati sa dea un e-mail la adresa concursurionline@ringier.ro, pana in data de 25 aprilie, in care sa mentioneze concursul la care au participat, numele exact, adresa completa si numarul de telefon.

6. Prin inscrierea la acest concurs esti de acord cu prevederile regulamentului concursului si de asemenea esti de acord sa intri in baza de date a Ringier Romania, sa primesti materiale informative prin SMS, e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare. Ringier Romania se obliga sa respecte toate drepturile conferite de legea 677/2001 (drept la informare, acces, interventie si opozitie asupra datelor), iar la cererea ta explicita, la telefon 021.202.2078 se pot actualiza sau sterge datele personale.

Regulamentul complet al concursului este disponibil AICI