Stim ca iti doresti un ten radiant, mai ales ca vremea este atat de frumoasa afara iar Sarbatorile Pascale se apropie – asa ca ti-am pregatit o serie de trucuri pentru ten, ca sa arati perfect de Paste.

1. Tine o scurta cura de detoxifiere

Da, este adevarat: pielea tenului nostru reflecta exact ceea ce se intampla in interiorul corpului. Daca observi ca tenul tau are probleme, exista, din fericire, cateva lucruri mici pe care le poti face, care vor avea rolul de a-ti detoxifica corpul: bea apa calduta cu lamaie in fiecare dimineata, redu consumul de zahar si alcool cel putin pentru cateva zile si mareste consumul de fructe si legume proaspete.

2. Consuma-ti doza zilnica de vitamina C

Pentru tenul nostru, vitaminele sunt extrem de importante! Daca iti doresti o piele care sa radieze, preocupa-te sa consumi cat mai multa vitamina C, in mod special, asta pentru ca aceasta vitamina iti poate conferi o luminozitate a pielii mai mare. Foloseste produse care au in compozitie vitamina C, dar consuma si alimente proaspete precum fructe de padure sau citrice.

3. Tine cont si de vitaminele B si D

Cum spuneam la punctul anterior, vitaminele sunt extrem de importante in sanatatea si aspectul sanatos si luminos al tenului. Pe langa vitamina C, te mai intereseaza si vitaminele B si D. Vitamina B incetineste procesul de imbatranire al celulelor. O crestere a nivelului de vitamina B din organism va avea ca rezultat o diminuare a rosetii fetei. De asemenea, un nivel scazut al vitaminei D va duce la o piele scazuta si mult mai predispusa la aparitia acneei.

4. Nu uita de somnul de frumusete

Somnul iti afecteaza atat starea de sanatate fizica, cat si psihica. De ce? E simplu: pentru ca, atunci cand dormi, ii oferi timpul necesar corpului tau de a realiza un complex proces de regenerare. Daca ai probleme cu somnul, fie din cauza stresului, fie din alte motive, poti incerca un supliment alimentar ce contine melatonina – aceasta te va ajuta sa iti reglezi ciclul natural al somnului.

Foto: Imaxtree