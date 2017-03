Trucuri fusion pentru un look perfect

PUNCT DE PLECARE: COREEA

Foarte multe dintre noile produse beauty sunt inspirate din ritualurile femeilor asiatice, in special coreene, dar probabil ai mai citit despre asta. Ce este mai interesant si ce ne face sa vorbim din nou de aceasta influenta este valul impresionant de produse hibride, care in 2017 dau tonul!

Cele mai importante brand-uri ale industriei, de la mic la mare, creeaza acum formule fusion, adica produse cu o performanta inegalabila, cu mai multe beneficii, purtabile, usor de aplicat si cu aspect natural.

Daca ai incercat deja fondurile de ten de tip cushion – cel mai popular produs de acest gen –, uite ca acum ai la indemana si alte variante, cum sunt fardurile de pleoape cu pigmenti magnetizati sau formulele de ingrijire cu texturi transformatoare, din lichid in pudra, sau din crema in ulei.

MACHIAJ EVOLUAT

Lucrurile au progresat cel mai mult la acest capitol si chiar si fondurile de ten de tip cushion sunt mai bune decat generatiile anterioare. De exemplu, Dior tocmai a lansat Diorskin Forever Perfect Cushion, un produs de machiaj care iti schimba perceptia asupra fondului de ten: buretelul are o consistenta unica ce elibereaza cantitatea de fond de ten ideala pentru o aplicare naturala si iti ofera posibilitatea sa lucrezi in straturi, perfectioneaza machiajul, finiseaza porii, are grija de bunastarea pielii si are un ambalaj mobil.

Pe acelasi principiu functional este si L’Oréal Makeup Designer Nude Magique Cushion sau Lancôme Teint Idole Ultra Longwear Cushion Foundation.

La fel, exista si farduri de obraz sau corectoare, ca Bobbi Brown’s Retouching Wand. Din categoria fusion sunt si fardurile MAC Spellbinder, cu textura de catifea si pigmenti ionizati, incarcati magnetic.

INGRIJIRE PIELE & PAR

Dar nu doar machiajul ne ofera suprize, ci si formulele de intretinere. Specialistii de la Joico, adevarati pionieri in produsele de par, au lansat un produs inovator, si acesta cu veleitati multi­func­tionale – Joico Hair Shaker, care se transforma in arma secreta pentru intretinerea oricarui tip de par, formula acestuia functionand atat pentru volum, cat si pentru nutritia parului cu peptide.

Daca vorbim de piele, iti propun doua formule avangardiste: Chanel Le Lift Crème-Huile Réparatrice si Rexaline X-treme Fusion Detoxifying Night Elixir. Primul se aplica dupa serumul de fata si are un rol anti-aging, in timp ce al doilea are beneficii multiple, de la hidratare profunda la fermitate si repararea tesutului. E cert ca ai lucruri noi de incercat!

