Trendul #IwokeUpLikeThis, eliberator sau un corset social?

Insa este oare eliberator acest trend? Sau e un alt corset social?

Din anii 2000 si pana acum, paradigma frumusetii s-a schimbat complet, si multa vreme am gravitat confuza de la un ideal la altul, pana ce am reusit sa ating un anumit echilibru. Sa ma explic. Inainte, atunci cand o femeie se machia zilnic pentru a fi sclipitoare, era un gest (si un efort) apreciat, care dovedea ca are incredere in ea, se iubeste si se rasfata (nu-i asa ca inca admiram mamele si bunicile care se straduiesc sa fie frumoase?). Drept urmare, nu ieseam din casa nici pana la chioscul din colt fara un machiaj… cu tot ce trebuie, de la fond de ten si pana la nuanta de ruj asortata vremii si dispozitiei. Și am facut asta multi ani, cu placere.

Insa acum, cand o fata este aranjata, in special in timpul zilei, oamenii ajung sa se intrebe ce incearca sa demonstreze si de ce se straduieste atat de mult. Cumva nu are incredere in ea? Ce incearca sa ascunda?

Am resimtit acest trend ca pe o gura de aer proaspat si l-am imbratisat fara ezitare. Pentru ca imi place sa dorm cat mai mult dimineata si pentru ca, iata, am suficienta incredere in mine incat sa infrunt tot ce misca pe parcursul zilei, fara nici un strop de make-up (dar intotdeauna cu serum si crema hidratanta, pentru ca asta stiu ca o fac pentru mine). Adio dimineti in care imi desenam caligrafic cozi serpuite in jurul ochilor lipiti de somn, la revedere ruj pe nas si pe dinti daca servesc un burger la pranz, ramai cu bine drag fond de ten, care te incapatanezi sa aderi la ecranul telefonului!

Ah, de fapt, nu am renuntat complet la nici unul dintre aceste artificii, la urma urmei, testez luna de luna toate noutatile industriei de beauty si pot spune ca ma pricep cat de cat, pentru ca am absolvit un curs de make-up profesional. Insa machiajul, pentru mine, a devenit exceptia, nu regula: un ritual nocturn, pentru atunci cand merg „undeva“, si nu „oriunde“, dupa cum obisnuiam. Marturisesc ca e extrem de reconfortant sa auzi cateodata ca arati extraordinar, atunci cand depui ceva efort, decat intrebarea „Te simti OK?“, cu care se confrunta invariabil fetele care se machiaza zilnic, atunci cand nu isi poarta masca.

Imi dau seama ca aceasta tendinta reflecta schimbarile care se petrec in societatea noastra. Renuntam incet-incet la patriarhat, in favoarea egalitatii, chiar daca e un proces lent si anevoios. Si am realizat asta cand am analizat motivele pentru care, pana recent, femeia ideala era portretizata cu un machiaj vesnic impecabil. E suficient doar sa vezi un film din anii ’40 ca sa realizezi ca era cel putin dubios ca personajele ieseau la miezul noptii din case incendiate avand bucle perfecte si ruj rosu. Sau sa citesti ca Elvis n-a vazut-o niciodata pe Pricilla Presley nemachiata, pentru ca nu a vrut sa se supuna unui asemenea supliciu.

Intr-un raport de putere in care barbatii dominau relatiile, femeile erau nevoite sa recurga la seductie pentru a se simti puternice. Chiar imi povestea o prietena ca a participat la o intalnire de business intr-un mediu dominat de barbati, in care, aparent, toate femeile care lucrau (in principiu secretare) aveau bucle proaspete (poate inca aburinde), gene false si trucuri de conturare. La opt dimineata. Deci acest fenomen persista si in zilele noastre, insa a pierdut teren in favoarea naturaletii.

Chiar recent am vazut un sketch de comedie pe Instagram, in care barbatul se trezeste si se sperie de femeia de langa el, care poarta masca de demon. Apoi ea fuge la baie, el ii arunca portfardul, iar ea iese dupa o vreme aratand normal. Pe de o parte m-am amuzat (da, machiata nu e ca nemachiata, iarna nu-i ca vara etc.) dar, pe de alta parte, m-am revoltat. OMG! Suntem in 2017! Chiar mai e de asteptat ca femeia sa se trezeasca inaintea barbatului si sa-si puna „masca“ pentru a fi tolerata, asa cum se astepta Elvis sa se comporte sotia lui in anii ’60?

Si, desi inca traversam o perioada ambigua, in care milioanele de tutoriale de conturing si de strobing de pe YouTube se impletesc cu miliardele de selfie-uri ce poarta hashtag-ul #IWokeUpLikeThis, am devenit convinsa ca trend-ul naturaletii va fi rege in urmatorii ani cand am vazut ca mai multe celebritati s-au afisat la evenimente (adica nu doar pe social media, sub lumina ideala si cu filtrul potrivit) fara machiaj.