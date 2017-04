Trendul de frumusete de care ne-am indragostit in acest sezon

Stilul perioadei este definit de artisti ca Madonna, Boy George sau Cyndi Lauper sau de modelele deceniului, si ne gandim la Cindy Crawford. Deci sa nu te miri daca vezi clesti de par de tip banana sau daca observi popularitatea pe care o recastiga parul creponat!

In acelasi spirit optzecist: coada inalta, pe un umar, fardul de obraz aplicat ca o ploaie, pe tample si pometi, invazia culorilor fosforescente sau obsesia pentru portocaliu, verde, albastru.

Pat McGrath a facut senzatie cu machiajul ei pentru Louis Vuitton SS17, aplicat dupa modelul lui Carole Bouquet, Bond girl in For your eyes only din 1981. Aceeasi influenta vedem la Etienne Aigner si la multi alti designeri.

Daca vrei sa te aliniezi tendintei, poarta culori aplicate exagerat pe tample, cum ne propune Tom Pecheux la Chanel, recurge la tehnica draping de imbujorare (vezi Blumarine sau Kenzo), poarta glitter, indiferent de ora, si oricand unghii lungi. Cum spune si Lauper… have fun!

Foto: Imaxtree