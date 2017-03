Terapii pentru fata, corp si minte

Contur

Ce este: Suntem cu ochii pe Ida Spa pentru ca este printre spa-urile care isi schimba cel mai frecvent meniul de proceduri, asa ca am testat un tratament de reconturare corporala, binevenit dupa saptamani de excese. Amazing Bamboo Massage incurajeaza detoxifierea organismului prin tehnici speciale de masaj, realizat cu ajutorul betelor de bambus.

Aceasta ora de masaj ajuta atat la spargerea tesutului adipos, cat si la detensionarea musculaturii, fiind o procedura recomandata in perioada cand vrei sa scapi de toxine si atunci cand faci mai mult sport. Se recomanda, pentru rezultate optime, sa faci cel putin opt sedinte.

Detalii: 120 lei / 60 de minute;

Unde: Ida Spa, str. Laguna Albastra nr. 77, Corbeanca – Ilfov; www.idaspa.ro

Pilates

Ce este? Am mai vorbit noi de Pilates si spuneam ca este cea mai apropiata forma de miscare de natura umana si un tip de antrenament ce implica un ansamblu de exercitii stimulatoare pentru corp si minte. Dupa ce stapanesti cateva dintre secretele acestei forme de miscare, Pilates te ajuta sa te concentrezi mai bine, promovand un control mental al preciziei, miscarilor si fluiditatii fizice.

Acest tip de antrenament iti da multa energie si te face mai flexibila: exercitiile intaresc si alungesc muschii, tehnicile de respiratie specifice te ajuta sa te coordonezi mai bine si mobilitatea articulara este stimulata. In plus, lucrezi toate grupele musculare, ceea ce te tonifica treptat si pentru o lunga perioada de timp. Incearca!

Detalii: 1.000 lei / 10 sedinte, cu sauna inclusa;

Unde: Movement Studio, str. Constantin Aricescu nr. 12, Bucuresti, www.movementstudio.ro

Purificare

Ce este: Cu siguranta ai auzit de colonhidroterapie, dar ai incercat-o? Desi nu suna deloc tentant, aceasta procedura este cea mai eficienta interventie la care poti recurge pentru o detoxifiere profunda a colonului. Daca stii ca ai facut excese alimentare in ultimele luni, sau daca te plangi de o digestie lenta si de un metabolism lenes, poate este exact ce iti trebuie!

Purificarea colonului, in zilele noastre, este o experienta neasistata, asa ca ai intimitate. Cabina Angel of Water, de la Synergy Spa, este un sistem medical avansat ce permite curatarea intestinului gros, cu ajutorul unei infuzii de apa purificata, via rectum, la o temperatura optima si o presiune controlata.



Detalii: 350 lei / 1 sedinta de 45 de minute;

Unde: Synergy Day Spa, str. Jean Monnet nr. 47, Bucuresti, www.synergydayspa.ro.

Psihoterapie prin dans

Ce este: Este o noua terapie holistica, propusa de echipa Eden Spa, ce stimuleaza conexiunea intre minte si corp, intr-un mod inedit. Psihoterapia prin dans aduce laolalta aspecte emotionale, fizice, cognitive, sociale si spirituale, si este o metoda de tratament care te ia prin surprindere la modul cel mai placut – daca iti place sa dansezi, cu atat mai mult.

Doar ca nu este vorba doar de miscari de dans predate si invatate, ci implica un dans liber si foarte personal, precum si discutii si analize, uneori desen, indiferent daca este un demers individual sau in grup. Prin aceasta terapie se urmareste imbogatirea registrului de miscari, deblocarea emotionala si rezolvarea conflictelor interioare, cat si imbunatatirea flexibilitatii corpului si a mintii.

Detalii: 90 lei (grup) sau 150 lei (individual);

Unde: Eden Spa, str. Str. Pictor Ion Negulici nr. 4, Bucuresti,

www.edenspa.ro

Pentru tenul obosit

Ce este: Vorbim de un tratament foarte eficient pentru tenul matur si de un rasfat recomandat dupa ore bune pe partie: Cellular Swiss Ice Crystal Age-Defying Facial este unul dintre cele rafinate protocoale de ingrijire create de La Prairie.

Produsele folosite in timpul tratamentului se adreseaza pielii obosite sau expuse factorilor de stres si vin sub diverse texturi, pe parcursul interventiei faciale: lotiuni revitalizante, mai multe formule de curatare (apa micelara, spuma, lotiune tonica) si exfoliere, masti, serum, emulsie, creme si chiar si un balsam. Un protocol amplu si cu rezultate vizibile! Tenul capata energie, devine mai neted si mult mai luminos si datorita masajului cu cristale de cuart roz.

Detalii: 90 de minute/ 570 lei;

Unde: Centro Donna Spa, www.centrodonna.ro/salon-bruxelles

Citeste si:

Trenduri de frumusete care vor defini anul 2017

Foto: Arhiva Revistei ELLE