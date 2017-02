Tendinte beauty: 10 look-uri pe care le poti purta chiar acum!

Noile tendinte beauty sunt deja definite de creatori si se anunta un sezon generos! In ce priveste machiajul si coafura, putem spune ca avem ce exersa si la ce aspira.

Am vazut pe podiumuri atat machiaje originale, cat si creatii inspirate din trecut: se poarta fardurile in culorile anilor 80 (portocaliu, verde, albastru, mov), revine gloss-ul, fardul de obraz este un look in sine, glitter-ul isi face loc in machiajul de zi, tonurile nude sunt redefinite, iar rujurile sunt si mate, si lucioase, in culori tari si retro, cum ar fi rozul sau movul.

Diversitate, este cert! Dupa cum vezi, creatorii de tendinte beauty au fost generosi, dand viata unui sezon plin! In ce priveste coafura si stilurile cele mai noi, hair stylisti de top dau tonul cu impletituri skater-style, cu extensii, cu noi culori pastelate (roz, de exemplu), cozi inalte, plasate pe o parte, inspirate si ele din anii 80, creponari sau coafuri super-sleek.

Tendinte beauty: adapteaza-ti trusa de machiaj

Iti poti redefini arsenalul de make-up, daca adaugi cateva piese-cheie: fardurile mate in culori de pamant, un ruj indraznet (portocaliu sau mov, da!), un fard de obraz intr-un ton luminos, glitter si, neaparat, un fard cu aer optzecist, mov sau verde.

Ce-ar mai fi nou si interesant de exersat, daca vrei sa testezi noile tendinte beauty? Poate tehnica noua de machiaj, draping. Am vazut-o pe multe podiumuri si presupune aplicarea fardului de obraz in exces, gradual, ca un contur; la Chanel se observa foarte bine, fardul migrand spre tample. Este o tehnica populara in anii 80, astazi fiind reevaluata si reintegrata.

Nu sta pe ganduri si incearca un look nou!

FOTO: IMAXTREE