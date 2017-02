Tendinte beauty 2017: ce se poarta si ce nu se mai poarta

Ti-am pregatit cateva repere cu ajutorul carora iti poti alinia machiajul si coafura la cele mai noi tendinte beauty 2017!

Prin mici artificii, iti poti imbunatati look-ul de zi cu zi, daca esti la curent cu ce e nou si cu ce se poarta in sezonul cald. De exemplu, renunta la buclele clasice pentru bucle bufante, in loc de cocuri-nod, fa-ti cocuri inalte, poarta rujuri mov mate si luminoase, in loc de movuri terne si, in nici un caz, nu recurga la machiajul de contur, pentru ca e depasit!

Tendinte beauty 2017: cromatici noi

Smokey eyes arata mai bine in tonuri de maro, in loc de tusele negru & gri.

Rujul rosu poate fi inlocuit cu tonuri roz cat mai retro.

Se va purta mult portocaliu, si pe buze, si pe pleoape, si pe unghii!

Mai multe detalii, in galeria foto!

Citeste si:

10 trenduri de beauty care trebuie sa dispara in 2017

Foto: Imaxtree