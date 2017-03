Ten perfect 24 de ore cu fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place

In 2017, perfectiunea si naturaletea sunt cuvintele cheie, iar fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place te ajuta sa ai un chip fresh, impecabil, timp de 24 te ore.

Iti doresti un fond de ten ce ofera chipului un finish impecabil, cu acoperire naturala care sa reziste timp de 24 de ore fara retusuri sau batai de cap?

Estēe Lauder ne indeplineste acest vis cu ajutorul fondului de ten Double Wear Stay-in-Place. Practic, odata aplicat, poti fi singura va ramane aproape de pielea ta pentru a o proteja.

Mai mult, confera tenului un aspect sanatos si uniform de dimineata, pe tot parcursul zilei si pana tarziu in noapte. In ziua de azi ritmul de viata in zonele urbane este imprevizibil, trepidant, de aceea ai nevoie de produse pe care te poti baza.

Fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place are o textura usoara, fara uleiuri, si isi pastreaza proprietatile timp de 24 de ore, indiferent ca te confrunti cu caldura, umiditate sau alti factori de mediu.

Astfel, poti sa arati la fel de fresh indiferent daca programul ti se prelungeste tarziu in noapte, de la birou la cina, de la cina la petrecere… sau chiar si pana dimineata urmatoare!

Formula performanta are proprietati hidratante si ingrijeste pielea, in plus, nu contine parfum si nu blocheaza porii.

Un ten frumos este un ten sanatos, iar fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place are SPF 10 si te va proteja de efectele nocive ale razelor solare.

In plus, nu trebuie sa iti mai faci probleme in ceea ce priveste gasirea nuantei perfecte de fond de ten – Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place are o gama de 9 de nuante pentru toate tipurile de subtonuri.

Stim ca te-am facut curioasa si poti afla mai mult de spre fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place cu un singur click AICI!