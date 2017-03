Se intampla in fiecare primavara sa ne dorim o schimbare de look, si cum podiumurile de moda sunt mereu prima sursa de inspiratie, iata-ne cu ochii pe Cara Delevingne. Cara este acum tunsa si poarta un blond platinat, in contrast cu sprancenele ei celebre! Si, da, este superba!

Schimbare de look: tunsoarea & culoarea

Prezenta la Saptamana Modei de la Paris, Cara Delevingne face senzatie cu o schimbare de look radicala, care o prinde foarte bine! In primul rand, Cara nu a fost tunsa niciodata atat de scurt, bobul ei fiind realizat de Jen Atkin, unul dintre hair stilistii preferati de vedete, modele si influenceri. Cara are un bob franjurat, nu drept, ceea ce ii da un aer aparte si pare ca are mai mult volum. Asa ceva vrem si noi! Sincer, ideea unui par scurt devine o tentatie, pe vara – se poarta mai mult ca oricand si este comod.

Dar nu doar tunsoarea Carei este de impact, cat si noua ei culoare, un blond platinat, realizat la Mare Salon, in Hollywood.

Ca sa iti facem un scurt update, Cara Delevingne face aceasta transformare dupa ce vara trecuta a renuntat la parul ei lung, pentru un lob (adica, un bob lung). Suntem cu ochii pe ea, sa vedem ce urmeaza, Cara!

Foto: Imaxtree