Saptamana Modei de la New York: cele mai noi machiaje si coafuri

Saptamana Modei de la New York s-a incheiat, lasand in urma cateva look-uri inspirationale pentru sezonul Toamna-Iarna 2017-2018! Din punct de vedere beauty – machiaje si coafuri -, s-a simtit un ton unitar pe podiumuri. Ceea ce a iesit in evidenta si merita vazut, gasesti in galeria noastra.

Saptamana Modei de la New York: Beauty Looks

Daca ne referim la machiaje, iti spunem ce ne-a placut mai mult din Saptamana Modei de la New York: blocul de culoare de pe pleoape (Desigual, Zadig & Voltaire, Victoria Beckham, Anna Sui, Prabal Gurung), conturul dramatic (Libertine, Jill Stuard), naturaletea, propusa de multi creatori printre care si Carolina Herrera, sau pleoapele bicolore, vazute la Oscar de la Renta.

Parul pare ca devine mai important ca machiajul, in cazul multor podiumuri! Admiram suvitele sculptate, de pe catwalk-ul Petite Robe, parul umed si texturizat, vazut la Concept Korea, nodurile de la Anna Sui sau cocul-cuib, de la Adam. Impletiturile si parul creponat sunt stiluri care raman la moda si in sezonul Toamna-Iarna 2017-2018.

Pana la toamna, cand vom pune in practica aceste tendinte, exersam cele mai noi look-uri ale primaverii.

FOTO: IMAXTREE