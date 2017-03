Martie este cea mai buna luna pentru a impartasi cu dragele noastre mame sau fiice cateva ritualuri de frumusete. Cu ocazia zilei de 8 martie, avem acces la o serie de oferte si pachete, care se extind pe durata intregii luni, plus ca apar cateva tratamente create special pentru mama-fiica. Iti expunem cateva dintre acestea, ocazii excelente pentru a va sarbatori!

Ritualuri de frumusete ca la carte

Chocolate & Kisses for me and mom

Mamicile o sa aiba mare succes cu aceasta terapie la Spa! Rasfatul Chocolate & Kisses for me and mom inseamna un tratament cu ciocolata, care incepe cu aplicarea unei masti cremoase de ciocolata, pe tot corpul. Ciocolata face bine si pielii, si bunei dispozitii, nu? Urmeaza un masaj relaxant cu uleiuri parfumate, perfect pentru ameliorarea durerilor de spate.

Detalii: la Eden Spa – Negulici / 475 lei / 90 de minute

Ritual pentru mama si fiica

Shiseido Spa propune o experienta japoneza, ce include un masaj anti-stres expres si unul facial. Masajul antistres expres este aplicat pe zona spatelui si este urmat de un tratament facial Shiseido, la alegere: luminozitate, hidratare, corectare, preventie. La final, doamnele si domnisoarele se pot relaxa la piscina Vitality sau in cameza Zen (o camera in care se face terapia cu oxigen), savurand un ceai verde. Exista si posibilitatea unui spatiu dublu de tratament – camera VIP – unde se pot realiza ritualuri împreuna. Acest spatiu pentru doi cuprinde pat dublu de tratament, jacuzzi, pat cu saltea cu apa si o terasa privata.

Detalii: Shiseido Spa – Stejarii Country Club / 440 lei, de persoana / 90 de minute

Beauty School for teens

Daca fata ta este la varsta cand cocheteaza cu trusa ta de machiaj, Beauty District ofera lectii de machiaj – o oportunitate de a ii oferi fiicei tale cateva repere de baza, in make-up. Este ocazia perfecta pentru un stafel de cadou!

Detalii: Beauty District / 550 lei / 75 de minute

Citeste si:

7 ritualuri de seara pentru o noapte lipsita de stres

Dolce vita

O excursie este oricand binevenita, iar Sovata este o destinatie unde poti face multe ritualuri de frumusete si tratamente, alaturi de mama ta sau cu fiica ta, dupa caz. Experienta Dolce Vita incepe cu un masaj aromatic revitalizant, efectuat cu miscari blande si relaxante, si se continua dorsal, cu prosoape fierbinti. Utilizand caldura prosoapelor rulate si prin miscari detensionante la nivelul gatului, umerilor si spatelui, acest masaj reduce senzatia de tensiune si stimuleaza flexibilitatea muschilor

Detalii: la Danubius Health Spa Resort – Sovata / 60 lei / 45 de minute

Citeste si:

Ritual zilnic pentru o respiratie constienta

FOTO: Eden Spa