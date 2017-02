Parul de lungime medie – idei fabuloase de coafare, de la vedete

Parul de lungime medie este foarte versatil si vei gasi intotdeauna numeroase metode de a-l aranja.

Desi avantajeaza aproape orice fizionomie, coafurile pentru parul de lungime medie necesita in primul rand o tunsoare bine aleasa si bine executata de un profesionist.

Fie ca vorbim de o tunsoare tip lob – poate cel mai in voga stil de coafura in acest moment – impletituri ingenioase sau bucle seducatoare – cu siguranta vei gasi o sursa de inspiratie in galeria noastra.

Nu uita de acele cateva gadgeturi de frumusete indispensabile, precum un ondulator sau o placa de intins parul, sau de produsele care iti pot mentine podoaba capilara frumoasa si sanatoasa.

