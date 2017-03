Parfumul Angelinei Jolie

Pe Angelina nu prea o vezi in campanii publicitare, asa ca am fost uimiti si noi, ca toata lumea, pe 23 ianuarie, cand Guerlain a anuntat ca actrita este noua ambasadoare a parfumului Mon Guerlain. Dar se pare ca Angelina nu a preluat acest parteneriat din intamplare, ci datorita legaturii pe care o are cu brandul inca din copilarie, ea amintindu-si admiratia mamei sale pentru legendara pudra Guerlain.

Este primul ei proiect public, dupa anuntarea divortului de Brad Pitt, anul trecut! „Am fost deschisa sa incep colaborarea cu cei de la Guerlain, deoarece este un brand iubit de mama mea si pe care il stiu din copilarie. Am vorbit cu Guerlain despre maiestria pe care o dedica realizarii parfumurilor si despre modul lor de a lucra in comunitati si de a cauta ingrediente. Toate detaliile s-au completat intre ele si am simtit ca avem ceva in comun“, spune Jolie.

Parteneriatul dintre Angelina si Guerlain a fost stabilit in Cambodgia, in decembrie 2015, cand ea regiza filmul First They Killed My Father. „Imi amintesc de ziua in care m-am intalnit cu Laurent (n. red.: Laurent Boillot, CEO & Presedinte Guerlain), in Cambodgia, dupa o zi petrecuta pe platourile de filmare, in care eram murdara si miroseam de la spray-ul impotriva insectelor. Am ras foarte mult in incercarea de a descifra diferitele note ale parfumului, in mediul coplesitor din jungla si in mirosul puternic de insecticid“, spune Jolie.

Pe langa faptul ca Angelina este actrita, mama, realizatoare de film, trimisa speciala a ONU pentru Refugiati si co-fondatoare a Initiativei pentru Prevenirea violentei sexuale, ea continua sa surprinda prin generozitate, donand intregul onorariu din aceasta campanie pentru caritate. Fundatia ei este dedicata educatiei, sanatatii si mediului, in anumite tari defavorizate, de mai bine de 13 ani sustinand financiar, si nu numai, reabilitarea copiilor si a adolescentilor suferinzi de tuberculoza, din Cambodgia si, mai nou, din Etiopia. „In Namibia, obiectivele majore au fost conservarea, finantarea unui adapost dedicat animalelor salbatice, programul de salvare a animalelor, precum si asistenta medicala si educatia in comunitatile locale“, adauga Angelina.



Nu ne mira ca ea a ales sa fie imaginea unui brand ca Guerlain, daca ne gandim ca aceasta a fost printre primele companii care isi controleaza procesul de obtinere a materiilor prime, ca parte a angajamentului pentru o dezvoltare durabila. Acest aspect a contat, Angelina declarand ca este impresionata de puternicul lor simt al responsabilitatii fata de comunitatile in care lucreaza si fata de mediu.

Guerlain este un pionier in parfumeria moderna si un nume parizian de referinta in industria parfumurilor, fondat in 1828. La anul, casa va sarbatori 190 de ani de beauty, iar Mon Guerlain este doar inceputul acestei aniversari!

Maestrul parfumier al casei si orchestratorul noului parfum, Thierry Wasser, s-a lasat inspirat de Angelina, plecand de la ideea unui parfum cu notele unei femei, spunand ca a vrut sa evoce „alegerile, emotiile si visele care intruchipeaza feminitatea moderna“. Si a reusit sa creeze un parfum pe placul ei!

Intrebata de ce ii place parfumul, Jolie spune ca adora „mixul de lavanda cu iasomie, in combinatie cu lemnul de santal. Nu imi plac esentele prea puternice sau prea dulci. Imi place ca parfumul sa fie senzual, feminin si sa poata fi purtat in orice moment“.

Thierry Wasser este al cincilea parfumier al casei, semnand peste o mie de arome, si tot el mixand notele parfumului Mon Guerlain dupa cele mai moderne standarde in parfumerie si cu atentia unui artizan, cum ne-a obisnuit. Punctul de plecare este vanilia – Tahetensis Vanilla –, prezenta si in Shalimar sau Jicky. Carla-lavanda, iasomia de Sambac si lemnul de santal australian completeaza buchetul Mon Guerlain, acesta fiind un parfum floral-oriental de referinta al acestei primaveri.

Mon Guerlain este disponibil incepand cu luna martie, daca vrei sa incerci parfumul Angelinei!