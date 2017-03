(P) Un look perfect cu BaByliss 2in1 Pure Metal

In aceasta primavara avem un nou aliat de nadejde – placile 2 in 1 Pure Metal de la BaBylissParis. Cu ajutorul lor vei obtine rapid un look impecabil, atunci cand iti doresti bucle rapide sau un par drept, in doar cateva minute.

In plus, placa de par Pure Metal de la BaBylissParis poate fi cadoul ideal in luna martie, atunci cand sarbatorim femeile din toata lumea.

Probabil nu iti imaginai ca va fi atat de usor sa iti ondulezi parul cu o placa de par, insa Pure Metal de la BaBylissParis va deveni cu siguranta cel mai bun aliat al frumusetii tale.

Invelisul ceramic, profesional si performant, te va ajuta sa obtii look-ul dorit in scurt timp, dar iti si protejeaza parul si ii mentine stralucirea pentru o perioada indelungata.

In numai 15 secunde placa este gata de folosire, acesta fiind timpul de care are nevoie pentru a a atinge temperatura optima de utilizare. Lateralul placii se incalzeste pana la 1100 pentru a permite ondularea si ai la dispozitie 5 trepte de temperatura care-ti protejeaza parul.

Fie ca ai parul fin, deteriorat, sau vopsit si usor ondulat, placile 2 in 1 Pure Metal de la BaByliss Paris iti ofera temperatura de care podoaba ta capilara are nevoie pentru a ramane sanatoasa si frumoasa.

Invelisul BaByliss Diamond Ceramic lasa parul cu un aspect matasos si, in același timp, protejeaza firele de par, iar functia ionica previne electrizarea parului.

Ai la dispozitie doua culori – inox si inox crom -, iar designul deosebit, ca o bijuterie, constituie un motiv in plus pentru a-i acorda un plus de incredere.

Un look perfect la tine acasa, fara ajutorul profesionistilor? Da, se poate cu placile 2 in 1 Pure Metal de la BaByliss Paris!