Intocmai cum florile de cires – simbolul Hannami Shoes – , reprezinta un spectacol absolut apreciat de intreaga lume, la fel si pantofii unei femei trebuie sa reprezinte prilejul unei noi povesti memorabile.

Calitatea, confortul, unicitatea, design-ul de exceptie si atentia la detalii fac dintr-o pereche de pantofi declaratia de stil si putere a femeii. Iar Blossom, colectia de primavara – vara lansata de Hannami Shoes are toate elementele menite sa sustina femeia in toate momentele si proiectiile sale: la birou si in salturile din cariera, in locurile noi pe care si-a propus sa le descopere, in momentele cotidiene oferite celor dragi, la cele mai sofisticate evenimente, dar si la propria nunta – momentul pe care l-a visat dintotdeauna.

Modelele ce se regasesc in colectia Blossom propun schimbarea paradigmei cu care femeia a fost obisnuita pana acum de industria fashion. Cum ar fi ca in jurul pantofilor sa se construiasca intreaga tinuta? Ei bine, simply Blossom! Atunci cand mici opere de arta iti incalta picioarele, o tinuta, oricat de simpla ar fi, capata valoare si stralucire. Daca intorci pentru o clipa oglinda invers, lumea nu-ti va parea cu susul in jos, ci tot ce stiai pana atunci va capata dintr-o data o alta semnificatie.

Culori tari in combinatii indraznete, franjuri, decupaje, nuante sidefate de perla, tocuri groase, dar si subtiri, sandale pe glezna, acestea sunt propunerile Hannami Shoes pentru femeile carora nimic nu le sta in cale si care cuceresc tot prin frumusete, delicatete, echilibru si iubire.

Produsele pot fi achizitionate din shop-ul online http://www.hannami.ro sau pe pagina de Facebook http://www.facebook.com/HannamiShoes/ Consultanta si personalizarea se fac in urma unei programari la atelierul de pe Bv. Corneliu Coposu, nr.2.