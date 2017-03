ONDULATORUL 100% AUTOMAT

M-am incumetat sa deslusesc tainele ondulatorului automat, de la BaByliss Paris. Promisiunea ondulatorului complet automat Ionic Curl Secret este sa transforme suvitele de par in bucle, asigurand o ondulare uniforma si bucle perfecte.

Impresionant, dar si intimidant, asa ca nu am apasat pe nici un buton, pana nu am citit pe nerasuflate toate instructiunile de folosire, pentru a fi sigura ca il manevrem corect si eficient. Bine am facut, pentru ca am aflat ce trucuri de hair styling detine Ionic Curl Secret, cum ar fi setarile pentru diferite tipuri de bucle. Odata ce am inteles ca pot obtine coafuri diferite, l-am pornit, l-am lasat sa se incalzeasca si am inceput experimentul!

Este mult mai usor de folosit decat pare, iar timpul pentru obtinerea onduleurilor este redus; pentru un par mediu, ca al meu, aproximez 20 de minute, cu totul. Are functia de rotire a buclei: directia poate varia la stanga, la dreapta sau aleatoriu – o optiune care permite realizarea mai multor tipuri de coafuri, cum spuneam.

Aceasta versiune a aparatului Babyliss Ionic Curl Secret beneficiaza de motor digital si de tehnologia Auto-Curl, prin care transforma automat suvitele de par in bucle, in doar cateva secunde, parul nefiind supus nici unei tensiuni daunatoare. Are invelis ceramic, pentru finete, flexibilitate si protectia suvitelor, si sistem ionic, care da stralucire parului si elimina efectul de electrizare a firelor.

Ionic Curl Secret are doar trei butoane: temperatura, timer si directie, fiecare cu trei optiuni dedicate.

– Temperatura poate fi fixata la 210 grade sau la 230, praguri ce sunt marcate cu I si II.

– Timer-ul, ce determina tipul de bucle, are trei niveluri (8 secunde, 10 sau 12)

– buton de selectare a directiei de ondulare a buclelor

Ionic Curl Secret este o alegere buna pentru cele care iubesc buclele sau pentru cele care vor sa dea amploare unui par fin.

Foto: Andreea Goia