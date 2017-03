Mon Guerlain, un parfum incitant

Thierry Wasser este al cincilea parfumier al Casei Guerlain si geniul creativ din spatele parfumului Mon Guerlain, ultima lansare a brandului exclusivist. Lui i-a fost imposibil sa defineasca un parfum Guerlain ca pe o simpla formula.

„La fel ca si predecesorii mei, munca mea este ghidata de pasiunea pentru maiestria artei, de admiratia pentru know-how-ul artizanilor, de autenticitatea intalnirilor si sinceritatea emotiilor”, spune parfumierul. „Cunoastem fiecare detaliu despre ingredientele pe care le folosim, de la iasomie, lemn de santal, lavanda si pana la vanilie, deoarece ne achizitionam materiile prime de la oameni pe care i-am intalnit si care in timp ne-au devenit apropiati. Stim totul despre lemnul de santal din Australia, despre lavanda Carla care creste la o altitudine de 1300 metri in regiunea Provençal Drôme, despre iasomia de Sambac din sudul Indiei sau despre vanilia Tahitensis din Papua Noua Guinee. Sunt oameni minunati care cresc, culeg, extrag si distileaza aceste esente minunate”, completeaza Thierry Wasser, Master Parfumier la Guerlain.

Parfumurile Casei sunt compuse din emotii care calatoresc din campii insorite spre laborator, unde sunt innobilate, transformate in arome menite sa ofere farmec femeilor extraordinare, sincere, autentice.

O compozitie intriganta

Parfumul Mon Guerlain se deschide cu acorduri de vanilie Tahitensis (o materie prima prezenta si in alte parfumuri iconice, precum Shalimar) si lavanda Carla (o specia rara si pretioasa de lavanda), un acord care este de obicei atribuit parfumurilor masculine, dar care in acest context se comporta ca un ingredient magic ce potenteaza celelalte esente.

„Acest acord nou ne invita sa trecem de ambiguitatea dintre masculin si feminin, iar aceasta ofera Casei Guerlain putere si actualitate”, spune Delphine Jelk, co-autorul parfumului. In inima aromei descoperim iasomia de Sambac care e culeasa la rasarit si ne aminteste de gratia feminitatii, oferindu-ne puritatea zorilor, in timp ce baza, din lemn de santal, exprima bogatia sufletului. Lemnul este ingredientul ce confera forta parfumului, pentru ca pasteaza misterul eternului feminin.

Sticla feminina, un dans intre traditie si modernism

Aceasta sticla a fost creata de Gabriel Guerlain si executata de Baccarat in 1908 iar in timp, designul ei a devenit iconic, inspirand numerosi artisti care au reinterpretat-o, oferindu-i un aspect modern. Simplu si grafic, acest ambalaj seamana cu sticla unui alchimist. Si odata cu parfumul Mon Guerlain, aceasta a primit un look contemporan, in care liniile drepte, ce simbolizeaza puterea, sunt indulcite de curbele gratioase, pentru a incapsula spiritul femeii zilelor noastre. Senzuala, feminina, libera!