Marijuana este consumata de mii de ani, atat in scop medicinal, cat si recreativ, insa cum in 1937 a fost total interzisa in SUA, studiile acestei plante au fost stopate, iar reputatia ei a devenit foarte controversata. Se pare, insa, ca odata ce se inmultesc cercetariile si creste interesul asupra canabisului, apar mai multe beneficii decat cele medicinale, cunoscute deja. Astfel, popularitatea marijuanei creste, cucerind lumea, incet, dar sigur. Dintr-o data, au aparut bugete pentru studii si multi cercetatori sunt dedicati investigatiilor! Acum, consumul de canabis este legalizat in multe state, in SUA! In Europa, dupa pionieratul recunoscut al Olandei, si alte tari permit consumul marijuanei, unele au legalizat consumul recreational, dupa modelul Amsterdam, altele, doar in anumite conditii; Croatia, Uruguai, Spania, Portugalia, la fel, si Israel, un lider in cercetare.

Planta de canabis este una complexa! Aceasta contine tetrahidrocanabinol (THC- substanta principala), care da ierbii proprietatile psihoactive, canabidiol (CBD), care se gaseste natural in concentratii mai mari in tulpinile de canepa industriala si alte substante canabinoide.

In primul rand, pentru cine e confuz, marijuana si canepa (canabis este termenul stiintific) sunt variatii ale aceluiasi tip de plante, marijuana fiind cultivata pentru a avea mai mult THC.

Vorbim acum despre acest subiect pentru ca odata cu studiile, se dovedeste ca suntem biologic amorsati sa folosim substante canabinoide. Va mai dura ceva pana ce cercetatorii vor afla totul despre compusii plantei de canabis, dar sunt deja dovezi ca efectele benefice se inmultesc. Anumite ingrediente sunt dovedite in a avea o actiune antiinflamatoare si un rol analgezic, si studiile arata ca tratamentul medicinal cu canabis trateaza migrena, artrita si insomnia. Insa, oamenii de stiinta mai au de investigat si ceilalti compusi si efectele individuale ale acestora, inca misterioase.

Odata ce stigma si statutul discriminator au inceput sa dispara, in ultimii doi-trei ani, se diversifica si modurile de consum. Nu am fost uimita sa vad ca a aparut si guma de mestecat, mai nou! Extractul de canepa se regaseste in multe produse, de la mancare pentru animale, la tablete de baie, remedii impotriva durerilor menstruale, a muscaturii de tantar, si pana la creme de corp si serumuri de fata – si despre asta si vorbim! De unde aceasta compatibilitate? Corpul uman are, de fapt, un sistem endocanabinoid propriu, care produce propriile sale substante canabinoide. Cele doua tipuri principale de receptori canabinoizi, care sunt incorporate in membrana fiecarei celule, sunt parte a sistemului nervos si imunitar. Se stie inca din anii `90 ca acesti compusi sunt benefici in functii de memorie si de reglare, cum ar fi sensibilitatea pielii sau a poftei de mancare. Consumul marijuanei, intr-un fel sau altul, interactioneaza cu acesti receptori de care iti spuneam, stimuland sistemul nostru endocanabinoid si ajutand procesele interne, cele care sunt responsabile de reactia noastra la stres.