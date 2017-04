Machiaj de primavara: 20 de idei glam, dar usor de realizat

Iata 20 de idei glam, dar usor de realizat pentru a obtine un machiaj de primavara in tendinte.

Accente metalice

Nuantele metalice sunt in trend in aceasta primavara, atat in machiaj, cat si in moda!

Buze glossy

Aplicarea unui gloss de buze va face ca buzele tale sa arate instantaneu mai pline si mai seducatoare.

Clasicul ruj rosu

Rujul rosu nu se va demoda niciodata!

Combinatie inedita

Ce zici de o combinatie intre doua nuante de ruj? Arata atat de cool!

Dark lips

Cine spune ca rujul in nuante inchise trebuie purtat numai in sezonul rece?

Eyeliner accentuat

Foloseste cu incredere eyeliner-ul, insa estompeaza-l cu un voal de fard pentru a obtine un machiaj cool.

Gene false

Genele false reprezinta una dintre cele mai bune solutii atunci cand vrei sa obtii un look de impact.

Mizeaza pe nuante neon

Culorile puternice, neon, sunt vedetele unui look de impact, in care accentul este pus numai pe machiajul ochilor.

Nuante asortate

Iti propunem sa iti asortezi machiajul ochilor cu nuanta pe care o porti pe unghii. Ce zici, incerci?

Nude lips

Opteaza intotdeauna pentru un ruj nude atunci cand alegi un machiaj puternic al ochilor.

O tusa de alb

Un strop de fard alb, aplicat strategic, va face ca ochii tai sa para mai mari si mai seducatori.

Ochi conturati

Eyeliner-ul este cel mai bun prieten al tau atunci cand vrei sa obtii un machiaj intens al ochilor.

Ombre lips

Este una dintre cele mai cool tendinte ale sezonului si care va atrage imediat atentia.

Pasteluri

Delicate, dar de impact! Pastelurile raman in topul celor mai cool tendinte de machiaj de primavara.

Pleoape glossy

Un fard glossy, in nuante de cupru, iti va pune in evidenta latura excentrica.

Pudra bronzanta

Chiar daca nu ai ajuns inca la mare, poti obtine un look solar cu ajutorul pudrei bronzante.

Roz

Cand alegi un ruj intr-o nuanta puternica, este recomandat sa nu mai apelezi la alte trucuri sau produse de machiaj.

Ruj mat

Rujul mat reprezinta una dintre cele mai glam tendinte de machiaj de primavara, si nu numai.

Ruj portocaliu

Rujul portocaliu va fi unul dintre starurile machiajului de primavara!

Ten perfect

Investeste intr-un fond de ten care sa te ajute sa obtii o finisare perfecta, insa evita-l pe cel cu acoperire mare.

