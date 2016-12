Look festiv pentru petrecerile de sezon

Piesa de rezistenta: Glitter-ul

Daca te gandesti ca un glitter nu face decat sa iti incarce machiajul si sa iti complice viata, incercand sa-l aplici corect, te contrazicem! Glitter-ul, folosit conform tendintelor, da machiajului un aer sofisticat si foarte actual, plus ca noile variante de farduri (rujuri, tusuri, prafuri metalice sau pigmenti) se aplica numaidecat. Daca nu te-am convins, cel putin poarta un lac de unghii sticlos.

Foloseste: Tus de ochi Guerlain L‘Or, paleta de farduri Givenchy Le Prisme Superstellar (exclusiv in Sephora), lac de unghii Chanel Le Vernis Liquid Mirror, MAC Liquid Eye Liner – This is my night, ruj Dior Diorific 065 Golden

Contur in negru

Este si va ramane mereu elegant, plus ca negrul transmite senzualitate si poate fi oricand festiv! Este momentul sa iti exersezi dexteritatea in aplicarea tusului, pentru ca se poarta contururile dramatice, in texturi diferite – fie mate, fie glossy –, iar eyeliner-ul este indispensabil. Daca nu te simti stapana pe situatie, solutia este sa folosesti creion khôl, in negru smoala, si straturi de mascara.

Foloseste: Creion automat Miss Sporty Studio Lash Designer Gel Liner 24HR, mascara Lancôme Grandiôse ExtrÊme, L’Oréal Paris Super Liner Gel Intenza, liner Maybelline NY Master Precise Curvy

Sarutul noptii

O alta varianta de machiaj cu care nu dai gres este rujul inchis – grena, chiar negru, rosul vinului si nuantele saturate, pline de pigment, sunt in topul tendintelor. Rujul de acest gen ofera o finisare dramatica, asa ca fii atenta la restul machiajul: tenul sa fie uniform si neaparat luminos, si fara alte excese cromatice.

Foloseste: Ruj MAC Retro Matte Liquid Lip Colour – HighDrama, Sephora Rouge Matte – The Way I am, iluminator Douglas Chic&Shine, pudra translucida Deborah Dress Me Perfect, Inglot Lipstick Matte 447

Citeste si:

Vintage face

La polul opus oricarei drame, dar la fel de sofisticat ca un ruj noir sau un glitter, este machiajul in culori retro – foloseste rosu, roz, galben, turcoaz si albastru. Surpriza consta in modurile in care creatorii de tendinte ne recomanda sa folosim aceste culori; nicidecum, clasic, ci mai degraba in linii de contur futuriste. Un contrast inspirat, care iti da un aer foarte cool!

Foloseste: Fard iluminator Urban Decay After Glow, lac de unghii Bourjois La Laque Gel, farduri de ochi stick NYX Full Throttle Shadow, fard MAC Pigment Teal, mascara albastra Douglas Kiss&Curl.

Foto: Imaxtree