Istoria fascinanta a casei Guerlain

Descopera fascinanta istorie a casei Guerlain si intra in universul frumusetii si al creatiei.

Totul a inceput atunci cand fondatorul casei, Pierre-Francois-Pascal Guerlain, a creat pentru Imparateasa Eugenie, cu ocazia casatoriei cu Imparatul Napoleon al III-lea, un parfum special – L’Eau de Cologne Imperiale. Guerlain a decorat sticlele de parfum cu un simbol devenit acum iconic – albina si, de atunci, acesta a devenit, totodata, emblematic pentru casa Guerlain.

Casa Guerlain reuseste sa onoreze traditia si istoria pe care este fondata, simbolismul si elementele iconice, si, in acelasi timp, sa inoveze si sa caute intotdeauna noi solutii, sustenabile, pentru a oferi clientilor cele mai bune si calitative produse.

Casa Guerlain este sinonima cu sarmul si fascinatia de tip frantuzesc, iar acest lucru nu este de mirare – inca de la crearea primului workshop in Paris, in 1928, Guerlain si-a realizat intotdeauna produsele in Franta. Acum doi ani, Guerlain a deschis un nou centru de productie in Chartres, numit „la ruche” – stupul de albine – un omagiu pentru simbolul albinei, care continua sa inspire aceasta casa.

Boutique-urile Guerlain reprezinta perfect spiritul acestei case iconice – sunt create asemanator unor casete de bijuterii, de catre cei mai talentati artisti si ofera vizitatorilor o experienta de neuitat! Intrand intr-unul dintre cele 15 boutique-uri din Paris, vei putea trai o experienta unica si fascinanta.

Maison Guerlain se afla pe Champs Elysees, la numarul 68 – o locatie iconica, potrivita la perfectie cu casa pe care o gazduieste. Maison Guerlain este un adevarat templu al frumusetii si un omagiu adus artei, iar spiritul Guerlain radiaza, de pe cel mai faimos bulevard al Parisului, in toata lumea.

Istoria si spiritul Guerlain se intind pe parcursul a aproape doua secole, insa viitorul de-abia acum se construieste.

Casa Guerlain este dedicata progresului si inovatiei, bogata in talent si diversitate – iar astazi, valorile Guerlain se transforma si intra intr-o noua dimensiune a creatiei, a artei si a frumusetii.