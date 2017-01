Haute Couture Beauty, primavara-vara 2017

Sa vorbim putin de Haute Couture Beauty Looks! Dupa ce am urmarit indeaproape prezentarile saptamanii Haute Couture, pot sa-ti spun ca cel putin in ce priveste machiajul si coafura, Chanel si Dior au dat tonul!

Acesta este adevarul gol-golut, cei doi competitori aducand un suflu nou, originalitate. Inca o dovada ca de cele mai multe ori competitia stimuleaza spiritul creativ.

Haute Couture Beauty Looks

Pana acum, eram obisnuiti sa vedem multe extravagante pe podiumurile haute couture si multe machiaje suprarealiste, de nepurtat in viata reala. La fel, si cu coafurile. Insa, lucrurile se transforma, creatorii de tendinte schimband putin foaia. Bineinteles, exista in continuare un spirit avangardist la multe case de moda, dar haute couture beauty inseamna azi si naturalete.

In timp ce la Chanel, glitter-ul ia cu asalt pometii si zona ochilor, la Dior, Peter Philips plaseaza accente metalice (cum ar fi stelutele din glitter sau asa numitele starry glitters) in diferite zone ale ochiului, diferind de la model la model.

Citeste si:

Trenduri de frumusete care vor defini anul 2017

FOTO: Instagram