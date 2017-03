Printre lucrurile care iti afecteaza firul de par se numara si caldura de la foehn. Cu toate acestea, exista greseli pe care le faci cand iti lasi parul sa se usuce in mod natural, asadar afla cum ar trebui sa procedezi de fapt, pentru ca acesta sa aiba aspectul pe care ti-l doresti.

Uscarea parului in mod natural poate fi destul de dificila daca nu respecti cateva sfaturi. De fapt, in mod evident este foarte usor sa il lasi sa se usuce pur si simplu, insa daca vrei ca acesta sa arate bine si sa il descurci usor, evita aceste greseli:

1. Il lasi in prosop

Atunci cand te grabesti si iti lasi parul in prosop in timp ce te pregatesti nu este o problema. Cu toate acestea, daca nu folosesti dupa un aparat de styling, de exemplu o placa de par sau o perie rotativa, rezultatul ar putea fi dezastruos. Daca iti masezi in mod agresiv parul cu un prosop risti ca acesta sa se incurce foarte tare si, la final, sa se electrizeze foarte usor.

Daca vrei sa eviti acest lucru, foloseste in locul prosopului un tricou mai vechi. Acesta va absorbi apa suficient.

2. Nu folosesti niciun produs

Doar pentru ca nu iti usuci parul cu un foehn sau perie rotativa, nu inseamna ca nu ar trebui sa iti pui o crema sau un ulei leave-in. Daca vrei ca parul tau sa aiba o textura placuta, poti aplica chiar si putin gel. In felul acesta vei evita acele fire rebele care apar mereu cand iti lasi parul sa se usuce in mod natural.

3. Te speli chiar inainte de culcare

Daca nu vrei sa iti pierzi timpul uscandu-ti parul, nu-l spala inainte de culcare. Daca vei adormi cu el asa, dimineata te vei trezi cu el incurcat si iti va fi foarte greu sa ii dai o forma. Daca totusi nu ai alta varianta, alege sa dormi cu o casca de dus (da, poate fi ciudat) sau sa il acoperi intr-un fel.

4. Te joci cu parul sau il periezi in exces

Incearca ca atunci cand nu-ti usuci parul cu aer cald, sa nu te joci cu el. Nu il rasuci pe degete si nu il peria in exces. In schimb, foloseste un ulei pe varfuri si periaza o singura data. In felul acesta impiedici electrizarea sau incurcarea firelor de par.

5. Nu ii pregatesti o forma

Daca iti doresti ca look-ul tau sa arate foarte bine, este important sa iti prinzi parul pentru a-l ajuta sa capete forma dorita. Atunci cand mai este foarte putin umed, pune-l intr-un coc lejer sau in cozi impletite (pentru acel aspect de par ondulat) si tine-l asa pana cand vei pleca. Nu il lasa foarte mult, deoarece risti sa isi piarda acel aspect relaxat.

