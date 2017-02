Focus on: Maini fine

Afla cum le poti pastra fine, hidratate si ingrijite!

De ce au nevoie mainile de mai multa atentie?

Poate ai observat ca mainile sunt primele care arata semnele trecerii timpului, de aceea doamnele cochete de altadata isi camuflau varsta purtand manusi dantelate… Dar de ce sunt atat de vulnerabile? In primul rand, pentru ca pielea de pe maini e de trei ori mai subtire decat cea de pe restul corpului (adica e la fel de fina pecum cea din jurul ochilor). In plus, ne spalam pe maini de zeci de ori pe zi, iar astfel, pielea este degresata intr-un mod agresiv si nici procesul de uscare (fie ca se foloseste un prosop moale sau aer cald) nu e usor suportat de maini, atunci cand e repetat la nesfarsit. Mai mult, gandeste-te ca nu am iesi in costum de baie atunci cand e ger, insa nu ne sfiim sa umblam fara manusi, indiferent de cat de scazuta ar fi temperatura.

Din rutina, reflex

Vara sunt mai cea mai bronzata parte a corpului, iar iarna pielea mainilor este extrem de uscata de vant si ger. Pentru a avea maini fine si hidratate, foloseste saptamanal un exfoliant (cu particule fine si agenti de hidratare) si, ocazional, chiar si o masca special dedicata acestui tip de piele. Apoi, folosirea cremei de maini nu ar trebui sa fie doar o rutina, ci un adevarat reflex, in special in sezonul rece. De aceea, cel mai bine ar fi sa tii o crema de maini la baie (pe care sa o folosesti dupa fiecare spalare), una pe birou (pentru a o avea la indemana de fiecare data cand iti amintesti), una in geanta (trebuie sa fii mereu pregatita!) si una pe noptiera. Cea din urma poate avea o textura mai onctuoasa decat celelalte, pentru a fi folosita inainte de culcare. Doar mentinand acest ritm alert de ingrijire poti sa oferi mainilor un nivel de optim de hidratare.

Do it yourself

La fel de des ar trebui folosit si uleiul pentru cuticule. Insa, pentru ca intra mai greu in piele si nu prea poti atinge lucruri imediat dupa aplicare, e recomandat sa-ti formezi un ritual de seara, cand ultimul lucru pe care il faci inainte de a stinge lumina e sa iti hidratezi cuticulele si sa le impingi usor cu ajutorul unui betisor de bambus. Tot iarna ai putea sa iei o pauza de la manichiurile extravagante, pentru a te concentra pe sanatatea unghiilor. Industria de beauty ne pune la dispozitie nenumarate tratamente pentru exfolierea si hidratarea cuticulelor, pentru intarirea si tratamentul unghiilor si pentru rasfatul mainilor, in general. Deci poti alege produsele ideale in functie de efectul dorit, dar si de aroma sau de textura formulelor. Decizia e in mainile tale!

