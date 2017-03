Emma Watson: 4 secrete de frumusete

Emma Watson ne fascineaza, dar asta nu mai constituie de mult un secret, avand in vedere ca se afla si pe coperta revistei ELLE, editia de martie! Recent, starul din „Beauty and the Beast” a dezvaluit, pentru publicatia Into The Gloss, cateva informatii despre rutina ei de frumusete.

Iata 4 secrete ce tin de frumusete si ingrijire ale Emmei Watson:

1. Machiajul

Atunci cand se machiaza, Emma are grija sa pastreze totul la minimum. Dupa cum spune ea insasi, atunci cand isi aplica machiajul, scopul ei este sa lase la vedere cat mai mult din tenul sau. Asta include si pistruii, pe care Emma a insistat sa „ii imprumute” si personajului sau din „Beauty and the Beast”, Belle. Emma prefera un blush discret, pentru ca tenul sau are tendinta de a parea destul de pal fara un pic de culoare. Emma Watson foloseste numai produse naturale sau cat mai aproape de natural, produse care nu contin ingrediente daunatoare mediului sau pielii. Atunci cand se machiaza singura, Emma a dezvaluit ca prefera o linie subtila la de eyeliner maro si buze rosii mate.

2. Ingrijire

Cand vine vorba de ingrijirea tenului, Emma marturiseste ca nu sare niciodata ritualul de curatare de seara – fie ca acest moment se intampla la 10 ori la 4 dimineata! Pentru ca a avut probleme cu tenul in adolescenta, Emma Watson si-a format obiceiul de a-si curata intotdeauna fata, apoi de a aplica un toner iar la final o crema hidratanta. Emma a mai dezvaluit ca iubeste sa faca baie si ca ar face chiar si 3 bai pe zi, daca ar avea timp!

3. Par

Emma Watson isi ingrijeste parul tot cu ajutorul produselor naturale – actrita a dezvaluit ca, pentru ca bunica ei a fost roscata, si parul sau are subtonuri roscate care se vad mai ales atunci cand se vopseste. Pentru a elimina nuantele portocalii din par, Emma foloseste un sampon cu tente gri. Emma a mai marturisit ca foloseste foarte mult uleiuri, pe tot corpul.

4. Parfum

Ce parfum foloseste Emma Watson? Din pacate, nu poti procura acelasi parfum de oriunde. Asta pentru ca Emma iubeste un parfum primit cadou la 11 ani, atunci cand tatal sau i-a cumparat prima sa sticluta, cand erau in vacanta in Franta, in Proventa. Nici Emma nu il mai poate gasi acum, desi l-a cautat peste tot.

Foto: Arhiva Revistei ELLE