Beauty alert: Dior Poison Girl & Camille Rowe

Poison Girl Eau de Toilette este cel mai nou parfum de la Dior, urmand a fi lansat la inceputul lunii februarie. Doar ca noi stim deja si cum miroase, si ce transmite!

In mod special, o aplaudam pe Camille Rowe pentru actul de seductie – de la 1 februarie, poti viziona filmul de lansare pe www.dior.com (este atat de sexy, ca te trezesti zambind la finalul celor 60 de secunde!). Vestea buna este ca am intrat in posesia teaser-elor #iampoison in avanpremiera, cu 24 de ore inainte de a impanzi tot internetul!

Poison Girl #poisondancechallenge

Nu este prima data cand o vedem pe Camille Rowe in rolul muzei Poison Girl, doar ca acum, prin noua versiune a parfumului, ea interpreteaza seductia prin alte arme, prin dans. Dior ne invita pe ringul de dans, locul unde stropii de parfum sunt pulsul idilei; provocarea incepe pe platformele online, asa ca fii pe faza. Exista cinci video tutoriale video, toate merita vazute: Feel the Space, Warm it up, Rise the heat, Own the stage si Poison Kiss.

Pe langa o lansare de imagine incendiara, parfumul in sine este sexy, pur si simplu, Poison Girl avand un caracter olfactiv complex si o tonalitate acuta in note senzuale.

Parfumierul François Demachy a creat Poison Girl Eau de Toilette in straturi contrastante: un voal de note citrice reci, incandescenta florilor de neroli si trandafiri de Grasse & Damasc, o nota de vanilie si tonul grav al boabelor Tonka. E cald, rece, dulce, amar! Noi spunem ca este unul dintre cele mai sexy parfumuri Dior!

FOTO: DIOR