De ce e somnul cel mai important truc de frumusete: 5 motive

Pe timpul noptii, corpul se regenereaza, iar somnul e un fenomen inrudit cu fantana tineretii. Daca dormi mai putin de sase ore pe noapte, indiferent de cat de performante sunt produsele tale de ingrijire, sunt sanse mari ca tenul tau sa fie afectat. Iata 5 motive pentru care ar trebui sa pui cel mai important truc de frumusete, adica somnul, pe primul plan!

1. Riduri mai putine

Pielea produce colagen pe timpul somnului, iar acest proces de regenerare pastreaza elasticitatea tenului. Iar mai mult colegen inseamna, implicit, mai putine riduri si contribuie l o epiderma ferma, sanatoasa. Cand dormi 5 ore pe noapte, pielea devine uscata si ridurile isi sculpteaza drumul cu usurinta.

2. Par sanatos si stralucitor

Parul e afectat de lipsa de somn: se degradeaza, se rupe, cade… chiar si cresterea lui e incetinita. Foliculele de par obtin minerale si nutrienti din fluxul sanguin. Iar din moment ce circulatia sangelui scade atunci cand nu dormim suficient, parul isi pierde vigoarea. In plus, o noapte alba duce le cresterea nivelului de cortizon (hormonul stresului), un alt factor ce poate cauza caderea parului.

3. Un ten luminos

Pe parcursul odihnei, sangele transporta oxigen, vitamine si minerale catre piele, iar fara orele necesare de somn, acest proces e incetinit, iar asta duce la un ten tern, lipsit de stralucire. Privarea de somn lipseste pielea de acea imbujorare naturala, sanatoasa!

4. Ochi mai stralucitori

Daca ai cearcane, ochi umflati sau rosii, sunt sanse mari sa fi dormit prea putin. Somnul faciliteaza drenajul limfatic si circulatia sangelui, iar cand nu ai parte de cele sapte ore de odihna, acest lucru devine vizibil pe chipul tau. Stii acel aspect umflat al ochilor si al fetei? Somnul il poate remedia. Si hidratarea organismului.

5. Produsele de ingrijire actioneaza mai bine pe timpul noptii

In timpul somnului, pielea trece printr-un process de reparare, iar un flux sanguin mai consistent ajuta si ingredientele active din serumuri si din creme sa patrunda mai adanc in piele. De asemenea, pe parcursul noptii pielea pierde mai multa apa decat in timpul zilei, deci e recomandat sa o sprijini aplicand o crema onctuasa, ultra-hidratanta, inainte de culcare.

Foto: Instagram