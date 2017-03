Zi de zi ne sunt prezentate diferite informatii despre creme, produse cosmetice si alte remedii care promit minuni. De multe ori, la indemnul prietenelor sau cunostintelor, suntem tentate sa le incercam, fara sa verificam daca acestea sunt cu adevarat potrivite pentru noi. Afla de ce ar trebui sa folosesti produse de ingrijire si infrumusetare recomandate de specialisti.

1. Fiecare persoana are un tip diferit de piele

Daca vorbim doar despre cremele de hidratare pe care le folosesti mai mult pentru aroma lor, atunci nu este o problema foarte mare. Desigur, este intotdeauna recomandat sa fii foarte atenta la ingrediente si sa alegi produse cat mai naturale, fara parfum, insa stim cat de greu este sa rezisti intotdeauna. Pe de alta parte, doar pentru ca pe prietena ta a salvat-o un produs, nu inseamna ca va functiona si pentru tine. In plus, nu uita ca atunci cand vine vorba de pielea uscata, este important sa tratezi acest lucru din interior, consumand cel putin 2 litri de lichide pe zi.

2. Tratamentul pentru afectiuni trebuie stabilit de medic

Daca ai acnee sau orice alta afectiune, inainte de a urma un tratament, este indicat sa consulti un medic dermatolog. Acesta, pe baza unor teste si analize iti va prescrie o schema de tratament care te va ajuta intr-un mod mai eficient. Trebuie sa fii constienta ca pielea ta s-ar putea sa nu reactioneze la fel ca cea a prietenei care are acum un ten perfect datorita unei anumite creme. Astfel, s-ar putea fie sa iti agravezi problema, fie sa platesti prea multi bani pe un tratament care nu va functiona. Totodata, daca la tine este vorba de un dezechilibru hormonal, vei avea nevoie si de parerea unui medic endocrinolog.

3. Unele ingrediente ti-ar putea face rau

Pentru a afla daca esti alergica la vreun ingredient, trebuie sa faci mai intai o vizita medicului dermatolog. In plus, recunoaste! De cate ori ai citit cu atentia lista de pe spatele produsului? De foarte putine sau chiar niciodata. Daca vei prefera sa incerci pur si simplu produse, s-ar putea sa te expui singura unui pericol. Pielea tenului si nu numai, are nevoie de produsele potrivite, asadar acorda mai multa atentie acestor aspecte.

Stim ca este mai usor sa folosesti produsele care par sa produca schimbari la alte persoane, insa pentru tine acestea ar putea aduce doar dezamagiri. Nu pentru ca produsul nu ar fi bun, ci pur si simplu pentru ca nu ti se potriveste si tie. Daca in privinta produselor de machiaj, poti experimenta, cand vine vorba de ingrijire si, mai ales, de tratarea unor afectiuni, urmeaza mai bine sfatul unui specialist.

