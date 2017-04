De ce apar firele albe in par si cum le putem preveni

Si nu e nimic placut in a avea fire albe, insa oricat de mult ne-am impotrivi se pare ca acest process este firesc. Chiar si asa, expertii ne propun metode, mai mult sau mai putin noi, prin care putem incerca sa evitam acest stagiu al vietii noastre. Totodata, expertii ne explica de ce apar firele albe.

Cand sa ne asteptam la aparitia firelor albe?

Majoritatea femeilor observa aparitia unor fire albe in jurul varstei de 30 de ani, insa, statisticile ne arata ca in pragul varstei de 50 de ani multe dintre femei vor avea jumatate din par in nuante de alb. Absolut normal pentru unii, socant pentru altii, dar chiar si aceste statistici pot fi gresite pentru ca acest proces variaza de la persoana la persoana.

De ce apar firele albe?

Dar care este motivul real pentru aparitia firelor albe? Stres? Oboseala? Parul alb este, in general, un mix intre firele ce au pigment colorat si firele albe. Firul alb de par se formeaza atunci cand celulele de pigmentare, respectiv melanina, incetinesc a mai fi produse.

Acestea pot aparea mai devreme sau mai tarziu in viata, dar ele sunt afectate de factori de nutritie si de cei hormonali. Totusi, nu este o surpriza ca la o varsta inaintata toate vom experimenta acest lucru (neplacut, de altfel).

Expertii au mai explicat ca aceasta poate fi si o trasatura genetica, iar noi suntem probabil pe urmele parintilor nostri. Alti factori care afecteaza aparitia firelor albe tin de prezenta unor boli, ca diabetul, anemia sau probleme ale tiroidei. De asemenea, rasa caucaziana este predispusa la aparitia firelor albe mai repede decat toate celelalte, la fel ca si persoanele roscate natural.

Vitaminele de care parul nostru are nevoie

Mentinerea unui par sanatos poate incetini acest proces. Principala proteina este keratina si aceasta trebuie intretinuta, de aceea este recomandat o alimentatie alcatuita din alimente ca oua, peste, morcovi si alte produse bogate in aminoacizi. Este important de evitat lipsa fierului, calciului, zincului si a vitamelor D, B12 si B6. In cazul vegetarienilor, consumul de suplimente alimentare este incurajat de toti doctorii.

Suplimentele alimentare recomandate sunt bogate in Omega 3 si mentin parul hidratat, sanatos si stralucitor. De asemenea, in aceste tipuri de suplimente se gaseste si cuprul care este un remediu bun pentru firele albe sau gri, mentinand un nivel inalt de melanina, asadar o culoare intensa.

Schimbarea sta in noi, asadar o dieta echilibrata de proteine si carbohidrati va avea efect asupra cresterii parului datorita catorva vitamine si minerale cheie. Deoarece parul nu este recunoscut de organism ca un tesut important, noi avem datoria de a ne incarca bateriile cu proteine si carbohidrati la fiecare 4-5 ore.

Masajul scalpului ajuta la longevitatea firului de par

Un alt posibil remediu, foarte usor, consta in masarea scalpului la fiecare spalare. Asa cum corpul nostru are nevoie de activitate fizica, asa si scalpul necesita o anumita ingrijire. Aceasta ajuta atat la un scalp mai curat si sanatos, cat si la alimentarea cu nutrienti prin vasele de sange ale capului.

Doctorii si expertii recomanda, totodata, analizele anuale, mai ales cand inaintam in varsta. O viata activa si agitata poate impiedica ingrijirea parului, tocmai de aceea medicii sfatuiesc toate femeile sa acorde atentie parului, unghiilor si intregului organism.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Imaxtree