A sti cum sa aplici corect parfumul poate fi o adevarata provocare. Daca folosesti o cantitate prea mare, atunci ar putea deveni deranjant pentru cei din jur. O cantitate prea mica inseamna ca ti-ai irosit banii pe cea mai noua lansare de parfumerie.

A sti cum sa aplici corect parfumul nu se opreste numai la volumul de parfum pe care il folosesti. Trebuie sa stii exact cum sa aplici corect parfumul pentru a obtine un impact maxim si cum sa il aplici astfel incat el sa reziste intreaga zi.

Incearca aceste trucuri:

Aplica parfumul pe pielea hidratata

Cel mai bun moment pentru a aplica parfum – si, de fapt, orice alt produs de ingrijire, este imediat dupa ce faci dus. Pe langa faptul ca pielea ta este curata, este si umeda si astfel se creeaza mediul optim pentru ca orice produs, inclusiv parfum, sa se absoarba in piele. Daca nu poti face dus de fiecare data, aplica inainte o lotiune de corp fara parfum. Cu cat pielea este mai hidratata, cu atat parfumul va rezista mai mult.

Nu schimba aroma

Nu ne referim la faptul ca nu ar trebui sa folosesti decat un singur parfum toata viata. Vorbim insa despre acele lotiuni de corp sau dus care au diverse arome si care pot schimba felul in care reactioneaza parfumul cu pielea ta. Astfel nu vei risca niciodata ca parfumul pe care tu il adorai pentru notele florale sa devina brusc mult prea intens, mai masculin sau, in unele cazuri, chiar amar.

Aplica pe punctele cheie

Probabil acest lucru il stiai deja, insa nu strica sa il reamintim. De altfel, nu degeaba ai vazut atatea persoane aplicand parfum pe gat sau la incheietura mainilor. Este vorba de acele puncte ale corpului unde venele sunt mai proeminente si care emit mai multa caldura decat alte parti ale corpului. Aceasta caldura activeaza si maximizeaza efectul unui parfum. Un truc pentru noptile fierbinti: aplica parfum si pe zona din spatele genunchiului.

Pulverizeaza, nu freca

Sunt mari sansele ca si tu sa faci aceasta greseala: aplici parfum pe incheietura unei maini, freci cu cealalta mana si abia apoi incerci sa vezi daca iti place parfumul. Gresit! Mai intai, facand acest gest, vei dilua notele de top ale parfumului sau acea aroma pe care ar trebui sa o simti in primele 5 minute de la aplicare. In al doilea rand, acest gest conduce la amestecarea parfumului cu uleiurile naturale ale corpului uman, schimband felul in care miroase.

Foloseste cantitatea optima, in functie de tipul parfumului

Probabil te-ai intrebat de multe ori de ce unele parfumuri a caror aroma este aproape identica se numesc si costa diferit. Acest lucru se datoreaza diferitelor nivele de concentratie a parfumului. Cel mai concentrat este Parfum sau Esenta de parfum, urmeaza Apa de parfum, apoi Apa de toaleta si cel mai putin concentrat este Apa de colonie.

Cu cat este mai concentrat un parfum, cu atat te poti astepta ca aroma sa reziste mai mult si cu atat mai putina cantitate ar trebui sa folosesti la o singura utilizare. Nu exista o cantitate magica pe care ar trebui sa o folosesti pentru a obtine efectul pe care ti-l doresti. O regula des vehiculata este ca doua pulverizari ar trebui sa fie de ajuns – uneori este chiar prea mult.

