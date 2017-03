Cum sa ai un par cu volum de invidiat – 13 trucuri utile

Insa parul subtire nu trebuie sa insemne un par fara forma si volum. Am selectat o serie de trucuri ce te pot ajuta sa ai un par cu volum de invidiat.

Iata cum iti poti ingriji si aranja parul astfel incat sa obtii rezultate minunate.

1. Fereste-te de sampoanele si balsamurile cu sulfati. Produsele pentru ingrijirea parului care sunt mai ieftine pot contine detergenti, alcool sau alte ingrediente daunatoare, care la inceput iti fac parul sa arate bine, dar pe termen lung acestea pot dauna podoabei capilare. Sfatul nostru este sa iti cumperi un sampon fara sulfati si fara parabeni.

2. Foloseste o pudra coloranta, special creata pentru par, pentru a ascunde parti ale scalpului care se fac vazute. Samponul uscat colorant este si el o varianta, acesta va adauga si mai multa textura si volum. Acest truc este temporar si creeaza iluzia unui par mai bogat. Un fard de pleoape in nuanta potrivita poate fi un bun inlocuitor al samponului uscat sau a pudrei speciale.

3. Foloseste samponul uscat. Chiar daca parul tau este curat, samponul uscat va adauga volum parului subtire. Poti folosi samponul uscat colorant pentru a ascunde firele de par subtire.

4. Nu iti lasa parul lung. Chiar daca esti atasata de tunsoarea ta lunga, lipsa volumului va iesi in evidenta si mai mult. Parul mai scurt, tuns in scari, te poate ajuta sa creezi iluzia unui par mai bogat si mai voluminos.

5. Ti se intampla sa vezi coafuri cu cozi impletite care te fac geloasa? Iti poti face si tu o astfel de coafura folosind tehnica “pancake”. Dupa ce le impletesti in mod normal, trage de fiecare parte pentru a largi stransoarea, astfel cozile impletite vor arata de doua ori mai groase.

6. Incearca sa iti usuci parul in mod natural, iar daca este necesar sa folosesti un uscator de par, usuca-ti parul stand cu capul in jos pentru a-i oferi mai mult volum. Daca folosesti un aer prea fierbinte, acesta iti poate provoca despicarea varfurilor, ceea ce nu ajuta deloc atunci cand iti doresti un par voluminos.

7. Spuma de par te poate ajuta. Aplica pe parul umed putina spuma si aranjeaza-l cu degetele astfel incat parul tau sa prinda volum.

8. Atunci cand vrei sa iti prinzi parul in coada, imparte-l in doua sectiuni si prinde-l cu agrafe pentru a crea iluzia unui par mai bogat.

9. Nu mai aplica balsam la radacina parului. Ai crede ca balsamul poate avea un efect pozitiv asupra volumului, insa acesta va ingreuna parul, iar efectul de volum se poate pierde. Poti evita aceasta situatie daca aplici balsamul numai pe varfuri.

10. Daca nu te deranjeaza sa dormi cu parul ud, recomandarea noastra este sa te speli pe cap seara si sa dormi cu el asa. Dimineata urmatoare il poti usca cu uscatorul de par in sens invers pentru un efect de par voluminos.

11. Foloseste o perie potrivita parului subtire. Cu cat o perie este mai mare si mai rotunda, cu atat parul tau va deveni mai plat, iar cu cat o perie este mica si mai rotunda, parul tau va deveni mai voluminos.

12. Opteaza pentru coafuri ondulate in locul celor drepte. Parul ondulat sau cret va avea intotdeauna un volum mai mare. Il poti aranja cu peria sau cu ondulatorul.

13. Schimba cararea parului in directia opusa decat in mod obisnuit. Acest truc are un efect instant, iar parul tau va parea mult mai bogat decat este in realitate.

