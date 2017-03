Daca te-ai intrebat vreodata cum iti influenteaza culoarea rujului personalitatea si daca exista vreo corelatie intre buzele tale si felul in care te simti intr-o zi in care, sa zicem, ai ales sa porti un rosu aprins, noi avem niste raspunsuri pentru tine.

Poate parea greu de crezut, avand in vedere ca industria frumusetii este, deseori, privita ca pe un lucru superficial, insa exista o legatura reala intre personalitate si, mai precis, intre increderea si iubirea de sine si machiaj.

Instrumentele care ne sunt puse la dispozitie de industria machiajului (fond de ten, concealer, ruj, blush etc) reprezinta un atu foarte puternic ce poate ajunge chiar sa ne dea mai multa incredere in noi. Si ce e rau in asta?

Iar in momentul in care machiajul te face sa ai mai multa incredere in tine si sa te privesti altfel, iti garantam ca si cei din jurul tau isi vor schimba perceptia despre tine. Inconstient, bineinteles.

Deci, cum iti influenteaza culoarea rujului personalitatea?

Conform unui studiu realizat de catre psihologii de la Harvard, studiu intreprins pe 4 culori distincte de rujuri, fiecare nuanta corespunde unei trasaturi de personalitate. Iata-le:

Rosu – incredere in sine

– incredere in sine Roz – sociabilitate

– sociabilitate Nude – creativitate

– creativitate Burgund – independenta

De asemenea, studiul a mai aflat ca exista o legatura directa intre increderea in sine si o culoare indrazneata a buzelor. In cadrul studiului, femeile care purtau ruj rosu deseori (de 4 sau mai multe ori pe saptamana) aveau tendinta sa aiba o mai mare incredere in ele decat femeile care purtau ruj nude sau nu purtau deloc.

Stim ca ti-am dat niste motive solide pentru a nu te simti vinovata atunci cand iti mai cumperi inca un ruj pentru a-l adauga la colectia ta, asa ca rasfoieste galeria noastra pentru inspiratie!

Foto: Imaxtree