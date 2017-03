Cine este si ce face Thierry Wasser?

Thierry Wasser este parfumierul casei Guerlain, din 2008, si unul din maestrii industriei, fiind printre cei mai respectati creatori si formatori de parfumuri. Cea mai recenta creatie a sa este Mon Guerlain, avand-o ca muza pe Angelina Jolie – noua ambasadoare Guerlain.

Thierry Wasser a preluat atelierul de creatie Guerlain in urma cu 9 ani, fiind succesorul a patru generatii de parfumieri Guerlain: fondatorul Pierre-Francois-Pascal Guerlain, Aime Guerlain (a lansat legendarul Jicky), Jacques Guerlain (creatorul parfumurilor Shalimar, Mitsouko sau L’Heure Bleue) si Jean-Paul Guerlain (autorul Vetiver sau Samsara). O data cu numirea sa, Jean-Paul Guerlain i-a incredintat lui Thierry Wasser arta secreta a brandului, numita formula book, transmisa din generatie, in generatie. Asa a inceput!

Creatiile lui Thierry Wasser

Parfumierul a lansat Idylle, Habit Rouge l’Eau, L’Homme Ideal, Shalimar Parfum Initial, La Petite Robe Noir, toate marcand file importante din istoria moderna a brandului. Cel mai nou parfum este Mon Guerlain, care o are ca muza pe Angelina Jolie.

Pentru Mon Guerlain, maestrul Thierry Wasser a plecat de la ideea unui parfum cu notele unei femei, vrand sa evoce „alegerile, emotiile si visele care intruchipeaza feminitatea moderna”, dupa cum a declarat, la lansarea parfumului.

El a amestecat notele Mon Guerlain dupa cele mai moderne tendinte in parfumerie si cu atentia unui artizan, cum ne-a obisnuit. Punctul de plecare este Tahetensis Vanilla, prezent si in Shalimar sau Jicky. Carla-lavanda, iasomia de Sambac si lemnul de santal australian completeaza buchetul parfumului Mon Guerlain, fiind un floral-oriental de referinta, in primavara 2017.

Thierry Wasser a reusit sa creeze o esenta pe placul Angelinei! „Imi place mixul de lavanda cu iasomie, in combinatie cu lemnul de santal. Nu imi plac esentele prea puternice sau prea dulci. Vreau ca parfumul sa fie senzual, feminin si sa poata fi purtat in orice moment„, spune Angelina.

FOTO: Guerlain