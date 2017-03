Cele mai noi si inovatoare terapii de frumusete

5 tehnologii pentru un ten perfect

CE ESTE: X-Skin este un aparat care efectueaza un complex de tratamente faciale de ultima generatie si e dotat cu cele mai performante tehnologii pentru tratarea imperfectiunilor pielii. Insa, dincolo de tratamente, acest aparat realizeaza o analiza concisa a tenului, masurandu-i starea de sanatate prin 15 parametri (cantitatea de apa din tesut si repartitia ei sub forma intracelulara sau extracelulara, gradul de retentie hidrica, gradul de deshidratare, grosimea stratului cornos, pH-ul pielii, elasticitatea, tonusul, vitalitatea, gradul de sensibilitate al tegumentului, microcirculatia, ridurile, petele pigmentare si fototipul epidermei) pentru a determina tipul de terapie de care tenul tau are nevoie si pentru a masura rezultatele obtinute.

UNDE: Del Mar Medical Spa, delmarmedspa.ro.

DETALII: Analiza faciala costa 20 euro si este gratuita la achizitionarea unui tratament de 6 sedinte din orice terapie realizata cu aparatul.

Precizia laserului

CE ESTE? Alma Harmony XL PRO are o gama extinsa de aplicatii avansate, fiecare tehnologie si tratament prezinta o rata de siguranta maxima, dovedita in studii clinice, iar rezultatele pe care le are asupra leziunilor vasculare sunt spectaculoase, deoarece tratamentul este extrem de precis. Aspectul de capilare sparte de pe coapse sau cel al venelor evidente este vizibil imbunatatit prin stimularea fototermolizei hemoglobinei si a cromoforilor de oxihemoglobina din tesutul vizat. Odata inchise, aceste vase necrozate nu vor mai fi vizibile.

UNDE: Estetiq Medical Center, www.estetiqmedical.ro.

DETALII: 180 euro/30 de minute.

Remodelare ultrasonica

CE ESTE: Scizer e un aparat ce are la baza HIFU, o tehnologie non-chirurgicala de conturare si remodelare a corpului prin producerea si transmiterea (in mod controlat) a caldurii la o intensitate foarte mare, folosind energia ultrasonica. In urma tratamentului, se elimina celulele adipoase printr-un proces natural, grasimea fiind metabolizata in mod firesc. Aceasta tehnologie a fost descoperita in incercarea de a trata diverse tipuri de cancer si este recomandata in ameliorarea depozitelor de grasime greu de eliminat doar prin dieta si sport, precum cele din zona abdominala. Cu acest tratament se pot pierde intre doi si cinci centimetri si se realizeaza doar daca exista un strat adipos de minim 2, 5 cm. Rezultatele devin vizibile pe parcursul a 12 saptamani.

UNDE: Silhouette Dorobanti, www.silhouette.ro.

DETALII: 2.475 lei/60 de minute.

Trasaturi sculptate

CE ESTE: ProLipo Plus e cel mai modern si mai eficient tratament, care rezolva atat problema excesului de grasime, cat si pe cea a excesului de piele de sub barbie. Procedura e de fapt o lipoaspiratie asistata de laser care are multe avantaje fata de lipoaspiratia clasica: nu necesita timp de recuperare sau anestezie generala, celulele adipoase sunt indepartate prin aspiratie (astfel incat grasimea din zona nu se va mai reface) iar laserul are la nivelul pielii o actiune ce creste puternic contractibilitatea fibrei elastice, producand in acelasi timp o regenerare intensa a colagenului (deci pielea se strange). Efectele care se obtin dupa aceasta procedura sunt superioare lipoaspiratiei chirurgicale sau liftingului chirurgical si sunt evidente imediat, dar devin si mai vizibile dupa 4-8 saptamani.

UNDE: Class Medi Spa, www.classmedispa.ro

DETALII: 1.500 euro/60 de minute.

Terapia manuala a fasciilor

CE ESTE: Fasciaterapia este o procedura manuala care actioneaza exclusiv asupra fasciilor – tesuturi fine care invelesc muschii, oasele, vasele de sange, ligamentele, nervii si intestinele, membrane care reactioneaza si se adapteaza in mod continuu in functie de activitatile noastre fizice si mentale. Practic, din cauza stresului sau a anxietatii, ele pot deveni mai rigide sau mai crispate si nu mai permit muschilor si organelor sa-si recapete supletea si mobilitatea, mai ales in cazul unor solicitari intense si repetate. Specialistul in psihopedagogie perceptiva spune ca, prin intermediul stimularii acestor tesuturi fine, cu ajutorul unor „puncte de sprijin“ si a intinderilor foarte blande, fasciaterapia mobilizeaza forta de autoreglare naturala a organismului.

UNDE: Clinica Medicum, www.petrosliolios.ro.

DETALII: 300 lei/intre 90-120 de minute.

Citeste si:

Cele mai bune fonduri de ten cu preturi sub 50 de lei

Foto: Imaxtree