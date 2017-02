Cele 6 secrete ale femeilor cu machiaj impecabil

Desi ni se pare uneori supraomenesc, se pare ca sunt niste detalii foarte simple la care trebuie sa fim atente. Uite unele din secretele lor:

Se pregatesc ca niste profesionisti

Pentru ca fondul de ten sa ramana intact mai mult timp si sa arate mai bine, tenul trebuie sa fie foarte bine hidratat. Si mai bine ar fi daca ne-am rezerva cateva minute ca sa masam lotiunea de hidratare cu miscari mici, circulare.

Aplica un strat de baza

Este foarte important ca totul sa fie aplicat in straturi subtiri. Incepe prin a aplica concealer acolo unde ai mai mare nevoie (sub ochi, peste imperfectiuni si in jurul nasului si al gurii). Foloseste o cantitate decenta de fond de ten, pentru a uniformiza culoarea fetei. (Pont: Foloseste intotdeauna miscari dinspre interiorul spre exteriorul fetei.)

Combina mai multe nuante si texturi de blush

Secretul pentru pometi accentuati perfect? 2 tipuri diferite de blush. Foloseste un blush roz cu consistenta cremoasa pe obraji, apoi ia un blush pudra intr-o nuanta mai calda si fixeaza totul cu o pensula.

Pun mai multe straturi de machiaj pe pleoape

Asa cum poate ai observat, femeile cu un machiaj perfect muncesc mai mult pentru asta. Inainte de a aplica fardul sau tusul de ochi, pun pe pleoapa un primer sau, apoi, si o nuanta de fard similara culorii pielii.

Nu le e frica sa foloseasca pudra de fixare

Alege sa ramai la o pudra translucenta si incearca sa folosesti un aplicator rotund pentru pudra, si nu o pensula. Pensula va lua produsul de pe fata, in timp ce aplicatorul il va fixa pe ten. Aplica pudra pe frunte, nas si barbie (nu pe obraji).

Au mereu un ruj la indemana

Se pare ca nu exista o reteta secreta care sa-ti mentina rujul pe buze mai mult timp. Femeile care arata intotdeauna impecabil au mereu la ele ruj si il reaplica atunci cand simt ca este necesar.

