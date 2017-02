Nu este prima data cand vorbim de logo nails, dar acum sunt foarte multe exemple care ne inspira sa incercam cel mai nou trend in manichiura! Dupa ce Balenciaga sau Marc Jacobs au propus manichiura cu simboluri, sigle si alte semne grafice, acum si beauty influencer-ii si beauty editorii poarta acest stil de manichiura, care pare mai fresh ca niciodata. Am investigat acest curent!

Cel mai nou trend in manichiura: logo nails

Daca ne gandim la influenta sportiva care a penetrat lumea modei, in ultimii ani, este de inteles ca multe branduri ca Adidas, Nike sau Puma, sa fie printre primele care sa promoveze acest tip de manichiura, dar nu sunt singurele! Marc Jacobs si Balenciaga au readus pe podiumuri jocul de simboluri si sigle, in moduri neasteptat de inspirate si foarte cool – de exemplu, manichiura creata de Jin Soon pentru Marc Jacobs este o opera de arta, cu un aer street-style actual, si printre preferatele noastre.

O manichiura Elle, va rog!

Si pentru ca cel mai nou trend in manichiura ne-a starnit si ne-a indemnat la experimente, am rugat-o pe Catalina Stoica – nail expert si co-fondator Beauty District – sa ne dea cateva idei de manichiura, cu logo ELLE. Iata ce ne propus si ce am incercat! Arata fabulos de bine!

FOTO: Instagram, PR