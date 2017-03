Cea mai noua obsesie este un fond de ten de la Estée Lauder!

Suntem mereu in cautarea unui fond de ten bun! La cat de mult ne ajuta, zilnic, acest produs de machiaj, fondul de ten sta la baza unui look reusit. Am testat, timp de trei saptamani, cel mai cautat fond de ten de la Estée Lauder – Double Wear Stay-in-place SPF 10 –, iar acum putem sa iti spunem toate atuu-rile acestuia, care pe noi ne-au convins:

Double Wear Stay-in-place Foundation SPF 10 este un fond de ten cu acoperire medie si semi-mata, imbracand natural chipul, fara efect de masca. O calitate importanta este ca rezista foarte bine, de unde si mentiunea pe eticheta Stay-in-place! Si, da, chiar se mentine ireprosabil, pana la 24 ore (in functie de ten). Filmul de polimeri blocheaza pigmentii de culoare, astfel nuanta se pastreaza intacta ore in sir. Textura este confortabila in contact cu pielea, datorita densitatii sale lejere, oil-free. Se pastreaza intact, in condiții de umiditate sau caldura. Produsul imbraca tenul itr-un strat natural de machiaj, care nu se intinde si nu se transfera, oferind protectie SPF 10. Din punct de vedere al aplicarii, Double Wear Stay-in-place SPF 10 este imbatabil, deoarece are, simultan, o textura rafinata si o rezistenta sporita. Acest fond de ten regleaza si controleaza sebumul, oferind tenului un aspect bine finisat, natural si luminos. Este disponibil intr-o gama mare de tuse, pentru fiecare ton al pielii.

9. Exista si varianta portabila, care permite reaplicarea facila printr-o simpla apasare de buton: Double Wear Makeup To Go Liquid Compact.

10. Expertii laboratoarelor de cercetare Estée Lauder au creat si un accesoriu inteligent, care indica nuanta potrivita de Double Wear: iMatch Digital Shade Finder. Acest dispozitiv garanteaza plierea perfecta a nuantei fondului de ten Double Wear Stay-in-place Foundation SPF 10 pe fiecare fototip de piele, printr-o analiza, pe loc. iMatch Digital Shade Finder este disponibil doar in magazinele selectate: Douglas Baneasa, Sephora Cotroceni, Sephora Iulius Cluj, Sephora Mall Vitan, Sephora Baneasa.

In concluzie, un fond de ten care ofera toate conditiile unui ten perfect, zi de zi. Sa il incerci!