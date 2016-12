Ai zile in care ajungi atat de obosita acasa, incat nici macar o cina gustoasa sau un episod din serialul preferat nu te intereseaza. Ai prefera sa dormi imediat, fara sa respecti acei cativa pasi de ingrijire a pielii. Din pacate insa, acest lucru poate fi destul de periculos pentru tine, mai ales daca iti doresti sa ai mereu un ten frumos. Descopera ce se intampla daca nu te demachiezi inainte de culcare si asigura-te ca de acum vei face acest lucru.

1. Aparitia unor imperfectiuni

Probabil stiai deja acest lucru, insa demachierea nu are ca scop doar indepartarea machiajului, ci si a bacteriilor si a prafului care se depune dupa o zi. Aceste lucruri intra in pori si duc la aparitia acneei. Demachiaza-te in fiecare seara daca nu vrei sa te confrunti cu mici imperfectiuni deranjante.

2. Imbatranirea prematura

Daca te culci cu machiajul pe fata, poti grabi procesul de aparitie a ridurilor. Toate produsele pe care le folosesti se acumuleaza in liniile fine, rezultatul fiind imbatranirea prematura a tenului tau. Daca esti prea obosita seara sa treci prin toti pasii de ingrijire, pune-ti langa pat servetelele demachiante. Nu uita insa, dimineata, sa folosesti un gel de curatare si cremele potrivite.

3. Uscarea pielii

Fiecare produs de machiaj are in compozitie o multime de ingrediente. Acestea pot irita pielea daca vei dormi cu machiajul, iar iritatia va duce la uscarea pielii tenului. Evita acest proces folosind mereu un demachiant si o crema hidratanta, mai ales in sezonul rece.

4. Apar punctele negre

Daca nu te demachiezi inainte de culcare, porii sunt blocati, iar acest lucru duce la aparitia punctelor negre. Probabil stii deja ca acestea se indeparteaza foarte greu, asadar nu mai bine eviti formarea lor?

5. Infectii oftalmologice

Mascara nu ar trebui sa ramana pe gene in timpul somnului. Lipsa demachierii poate duce la infectarea zonei genelor, ceea ce inseamna ca ochii tai vor fi rosii si vei avea nevoie de tratament. Nu uita ca bacteriilor pot fi foarte periculoase pentru ochi. Incearca sa ai mai multa grija de tenul tau, deoarece nu ai vrea sa ajungi la medic si pentru astfel de probleme care pot fi evitate, nu?

