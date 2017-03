Cand pielea-ti ramane mare

Multe fete tin diete stricte pentru a slabi si isi imagineaza ca, odata ce au atins greutatea ideala, vor scapa de complexe, de probleme si se vor bucura din plin de corpurile lor. Insa oricine a facut acest exercitiu de vointa intr-un mod brusc sau persoanele care au recurs la inelul gastric pentru a pierde in greutate pot sa-ti confirme ca, odata disparute, kilogramele in plus lasa urme, iar excesul de piele poate deveni o problema. Desigur, si o sarcina poate avea astfel de consecinte, insa nu doar atat. Chiar si un cocktail banal de circumstante precum actiunea gravitatiei in raport cu pierderea masei musculare, si retragerea masei osoase (lucruri iminente, odata cu trecerea timpului) lasa aceleasi urme, atat la nivelul fetei, cat si in jurul trunchiului.

Pielea noastra este un organ viu care se adapteaza formei noastre curente, insa atunci cand aceasta variaza prea mult sau prea brusc, e posibil ca tesutul epitelial sa nu poata tine pasul cu schimbarile. Iar elasticitatea pielii tine in primul rand de mostenirea genetica, respectiv de densitatea fibrelor de elastina si colagen din epiderma, apoi de varsta (care decimeaza aceasta densitate) si de stilul de viata.

Insa faldurile de piele (fie ca sunt sub barbie sau sub abdomen) nu deranjeaza pe toata lumea. Daca accepti procesul de transformare a corpului tau si te iubesti neconditionat (cum ar trebui sa facem toate) te rog sa ne scrii pe adresa redactiei si sa ne dezvalui secretul tau. Dar faptul ca pielea ti-a ramas mare te poate impiedica sa te bucuri de plaja, de hainele preferate sau de alte delicii ale vietii, sau poate cauza transpiratie excesiva in anumite zone. Mai mult, poate avea si un efect daunator asupra stimei de sine, care se reflecta in toate activitatile zilnice, chiar daca defectele nu sunt la vedere.

„Corpul este ca un balon, odata ce avem un exces mare de grasime pielea se intinde, iar odata cu o pierdere masiva in greutate si scaderea cantitatii de grasime, pielea nu se poate contracta suficient. Iar in ultimul timp am avut foarte multe cazuri de acest gen. Obezitatea a devenit o problema serioasa de sanatate publica si la noi in tara, statisticile Asociatiei Romane de Endocrinologie arata ca 25-30% dintre romani sunt obezi si 64% supraponderali.

Astfel s-a popularizat si trend-ul operatiilor bariatrice, care ajuta pacientii sa slabeasca treptat. Dar, odata cu pierderea semnificativa in greutate, apare din pacate acel exces mare de piele la nivelul intregului corp, cum ar fi fata si gatul, sani, brate, abdomen, spate si coapse. Imi amintesc un caz aparte, care m-a impresionat. Un barbat in varsta de 35 de ani care a slabit peste 80 de kilograme si a ramas cu un exces de piele mare la nivelul abdomenlui inferior, care ii acoperea zona intima, dar si la nivelul sanilor, dandu-i aspectul unui bust feminin. Aceste schimbari i-au afectat viata intima, insa dupa interventiile chirurgicale post bariatrice, pacientul mi-a marturisit ca si-a recapatat in sfarsit increderea in sine si urma sa se casatoreasca in curand“, mi-a povestit dr. Morad Iancu, Specialist Chirurgie Plastica la Clinica Luxury Aesthetics.

Solutii plastice

Chirurgia plastica post bariatrica propune mai multe interventii ce au scopul de a reduce excesul de piele si de a indeparta si restul de grasime in urma unei slabiri masive, printre care abdominoplastia, liftingul sanilor, brachioplastia (liftingul bratelor), liftingul coapselor, liftingul partii inferioare a corpului, paniculectomia, liposuctia etc. Practic, medicina estetica ne ofera cate o solutie pentru fiecare problema.

Insa, inainte de a lua in considerare acest tip de interventii, trebuie sa tii cont de cateva elemente. „In unele cazuri, pot fi efectuate mai multe proceduri in acelasi timp (beneficiul fiind un timp de recuperare redus, de aproximativ doua saptamani), in vreme ce, in alte situatii, medicul iti va recomanda o abordare pe etape. Inainte de orice interventie se opreste fumatul, care ingreuneaza cicatrizarea, insa recuperarea difera de la un pacient la altul si de la o interventie la alta. Zonele operate vor fi cel mai probabil amortite si edematiate timp de cateva saptamAni, insa in acest interval edemele si umflaturile ar trebui sa scada, rezultatele fiind evidente in termen de trei luni de la interventii. Inciziile lasa niste cicatrici, insa sunt foarte fine si se estompeaza mult pe parcursul unui an. Trebuie retinut ca, desi rezultatele sunt permanente, chirurgia plastica nu se poate opune procesului normal de imbatranire“, declara dr. Morad Iancu.